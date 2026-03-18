Christina Aguilera confunde CDMX con Nuevo México en pleno concierto

La estrella de la música Christina Aguilera protagonizó un incómodo momento en la presentación que ofreció el pasado 17 de marzo en el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México. ¿El motivo? La cantante confundió el territorio en el que se presentaba con el estado de Nuevo México en EE. UU.

El gran regreso de la famosa de 45 años a suelo mexicano se vio marcado por la controversia debido a más de un inconveniente ante los ojos del público. El primero de ellos se dio luego de que la famosa concluyera su interpretación del tema “Beautiful”.

Y es que al terminar de cantar, Christina Aguilera expresó ante el micrófono: “I love you so much, New Mexico” (“Te amo tanto, Nuevo México”, mensaje que provocó reacciones de indignación entre los asistentes y abrió un debate en redes sociales.

Este último no hizo más que ampliarse luego de que los fanáticos que acudieron al evento mostraran su inconformidad por otros aspectos del espectáculo, incluyendo la breve duración de su presentación y versiones abreviadas de los temas que cantó.

En este sentido, plataformas como X, Instagram y Tik Tok se llenaron con mensajes en los que se reclamó el elevado costo de las entradas al concierto, contrastando con la presunta “escasa energía” que Christina Aguilera mostró en el escenario.

Dentro del repertorio de temas que la artista interpretó se encuentran: “Intro”, “Dirrty”, “Can’t Hold Us Down”, “Fighter”, “Genie in a Bottle”, “What a Girl Wants” y “Bionic”, por mencionar algunos.

Pese a la controversia desatada con la presentación de Aguilera, otro grupo de fanáticos de la artista celebraron su regreso a territorio azteca, ya que no ofrecía un concierto en solitario en la Ciudad de México desde 2019, como parte de “The X Tour”.

Sin embargo, en 2024, la famosa fue una de las artistas invitadas en la Feria Nacional de San Marcos, en Aguascalientes, así como en el festival Tecate Emblema.

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