Conoce cuáles son los precios de compra y venta del dólar estadounidense hoy miércoles 18 de marzo en México y los principales países

El precio del dólar hoy se muestra igualmente fortalecido ante varios de sus pares emergentes, aunque está experimentando cambios en el mercado azteca.

El precio del dólar estadounidense este miércoles 18 de marzo de 2026 cerró con un valor de intercambio de 17.86 pesos mexicanos, de acuerdo a información proporcionada por Dow Jones.

Por lo que respecta a compañías de transferencias de dinero internacional como Western Union/MoneyGram, el dólar se cotiza hoy a 17.52 y 17.52 MXN respectivamente.

Precio del dólar hoy en México

Ante el peso mexicano, el dólar cotiza a la baja a un valor de 17.86 pesos por dólar y la tendencia se mantiene en suba esta semana.

Precio del dólar hoy en Honduras

En Honduras el dólar mantiene el precio y la tendencia permanece al alza. El precio promedio de hoy ha sido de 26.48 lempiras por unidad de billete verde.

Precio del dólar hoy en Nicaragua

El tipo de cambio del dólar en Nicaragua continúa sin grandes variaciones tras el cierre de mercados. Su valor está ahora mismo en 36.62 córdobas por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en Costa Rica

En Costa Rica, el dólar no experimentó cambios tendencia en su cotización de hoy. Luego de permanecer la jornada previa a la baja, hoy su valor es de 463.6 colones por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en República Dominicana

El dólar en República Dominicana mantiene su tendencia a la baja y sus valores al cierre fueron de 59.75 pesos por unidad de dólar, datos para la venta.

MEXICO 17.86 PESOS MEXICANOS HONDURAS 26.48 LEMPIRAS NICARAGUA 36.62 CÓRDOBAS COSTA RICA 463.6 COLONES REPÚBLICA DOMINICANA 59.75 PESOS DOMINICANOS

Enviar dinero de Estados Unidos a América Latina

Para el envío de dinero desde Estados Unidos, te aconsejamos contrastar el precio primero: tomar en cuenta el tipo de cambio y las comisiones que cobran las diferentes empresas de remesas. Identifica el país al que destinas el dinero, introduce el monto a enviar y calcula los costos.