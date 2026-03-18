Dueño de club de comedia mata a su exsuegro y aparece muerto tras persecución en Alaska

Un hombre de Anchorage, en Alaska, identificado como Mathew Thomas Becker, de 61 años, presuntamente asesinó a su exsuegro e intentó matar a su exesposa frente al negocio de ella.

El ataque ocurrió la mañana del sábado 14 de marzo, cuando el sospechoso interceptó a su exesposa al llegar a su salón de belleza y abrió fuego contra ella. La mujer logró refugiarse y llamar al 911.

Segundo ataque terminó en homicidio

Tras el primer intento de asesinato, Becker se dirigió a una vivienda cercana, donde se encontraba Romaine Clark, su exsuegro.

Según la policía, el agresor disparó a través de una ventana desde la parte trasera de la casa, hiriendo mortalmente a la víctima antes de huir del lugar.

El jefe de policía de Anchorage, Sean Case, indicó que amigos de la víctima descubrieron el cuerpo dentro de la vivienda poco antes de la llegada de los agentes.

Tras los ataques, las autoridades desplegaron un amplio operativo para localizar a Becker, quien enfrentaba cargos de asesinato en primer grado y agresión en tercer grado.

La búsqueda concluyó el domingo, cuando el sospechoso fue encontrado sin vida en una zona boscosa de Eagle River, a las afueras de Anchorage.

Las autoridades investigan las causas de su muerte.

Posible trasfondo: enfermedad terminal

De acuerdo con reportes, familiares señalaron que Becker había sido diagnosticado recientemente con cáncer terminal y residía en Arizona tras su divorcio.

El hombre era propietario de un club de comedia llamado Chuckleheads Comedy Club.

Las autoridades continúan investigando el caso para esclarecer el motivo del ataque y confirmar las circunstancias de la muerte del sospechoso.

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