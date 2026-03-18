El Salvador aprueba la cadena perpetua para terroristas, homicidas y violadores

El Congreso de El Salvador aprobó una reforma constitucional que establece la cadena perpetua para homicidas, violadores y terroristas.

La propuesta fue impulsada por el Gobierno del presidente Nayib Bukele, y se dio luz verde sin que se hayan producido estudios ni debates previos.

“Vamos a ver quiénes apoyan esta reforma y quiénes se atreven a defender que la Constitución continúe prohibiendo que asesinos y violadores permanezcan en prisión”, dijo previamente el mandatario salvadoreño.

La reforma se basa en otras medidas que Bukele ha tomado para combatir a las pandillas de El Salvador, incluido el estado de emergencia que comenzó en marzo de 2022 tras una ola de violencia de pandillas, según informó el diario El País.

En estos momentos, nuestro gabinete de seguridad está presentando ante la Asamblea Legislativa una reforma constitucional para avalar la cadena perpetua (hasta ahora prohibida por la Constitución) para asesinos, violadores y terroristas.



Veremos quiénes apoyan esta reforma y… — Nayib Bukele (@nayibbukele) March 17, 2026 https://platform.twitter.com/widgets.js

El artículo 27 de la Constitución salvadoreña prohibía las condenas perpetuas, considerando que el sistema penitenciario está organizado con el “objetivo de corregir a los delincuentes, educarlos y formarles hábitos de trabajo, procurando su readaptación y la prevención de los delitos”.

La jurisprudencia en ese país ya establece un límite de 60 años como máximo de cumplimiento de pena para un condenado, pero en diciembre de 2025 la Fiscalía logró condenar hasta por mil años de prisión a un grupo de pandilleros.

Tras la aprobación, la diputada Suecy Callejas, de Nuevas Ideas, indicó que esta reforma “tiene por objetivo el aprobarle cadena perpetua a las personas que pertenezcan a las pandillas, que hayan cometido homicidios y feminicidios, y también que sean violadores”.

“Esta reforma es la garantía de que quienes destruyeron a las familias salvadoreñas, violaron a inocentes y sembraron el terror, jamás vuelvan a caminar por nuestras calles”, comentó.

Ahora el Congreso debe ratificar la reforma en otra sesión plenaria, para que entre en vigencia y se cambie el texto de la Constitución.

Sigue leyendo:

– El Salvador decomisó el mayor cargamento de droga en su historia valorado en 165 millones de dólares.

– Bukele dice que le gustaría gobernar “diez años más” en El Salvador.