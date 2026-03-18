Hombre intenta degollar a pasajero en estación de Chicago diciendo ser agente de la CIA

Un hombre identificado como Zakir Ibrahim, de 25 años y originario de Londres, fue acusado de intento de asesinato tras un ataque con cuchillo ocurrido en Chicago.

El hecho tuvo lugar en la estación Union Station Chicago, donde, según las autoridades, el sospechoso se acercó a un pasajero y lo amenazó con un arma blanca.

Intentó cortar la garganta de la víctima

De acuerdo con los fiscales, Ibrahim colocó un cuchillo en la cara de la víctima y luego intentó cortarle la garganta, fallando por menos de una pulgada.

El pasajero logró evitar el ataque al inclinarse hacia atrás y escapar, resultando ileso.

Según documentos judiciales, el acusado afirmó ser un agente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y dijo creer que la víctima era un sicario, lo que habría motivado el ataque.

El incidente fue grabado por varios testigos, lo que forma parte de las pruebas en la investigación.

Tras el ataque, Zakir Ibrahim fue detenido por las autoridades y permanece bajo custodia sin derecho a fianza.

Se enfrenta a un cargo de intento de asesinato y tiene programada una audiencia judicial el próximo 27 de marzo.

Hasta el momento, no se ha identificado públicamente a un abogado que lo represente.

Las autoridades continúan recopilando pruebas y testimonios para esclarecer completamente lo ocurrido en este violento incidente que generó alarma entre los pasajeros de la estación.

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