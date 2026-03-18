Miami: el tiempo para hoy miércoles 18 de marzo

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este miércoles 18 de marzo indica que la temperatura alcanzará un máximo de 72 grados Fahrenheit (22ºC) en la ciudad. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 88% y el cielo estará cubierto, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 14.91 mph de máxima en el día y los 13.67 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura se quedará en 64 grados Fahrenheit (18ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 60 y se prevén cielos cubiertos. Las ráfagas de viento serán de 13.67 millas por hora.

La sensación térmica, es decir, “temperatura real” que se pronostica para esta jornada rondará los 72ºF (22ºC) de máxima y 72ºF (22ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 07:27 h, mientras que se pone en el horizonte a las 19:31 h. En total, tendremos 12 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, las previsiones indican que estará muy nublado con escasa probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas tendrán una variación entre los 64 y los 75 grados Fahrenheit (18 y 24 grados Celsius). ¿También necesitas saber si mañana llueve en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información de AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 16%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si quieres ir un paso por delante y conocer lo que se espera del tiempo en Miami en los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian día a día, por lo que te aconsejamos consultar cada día nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Según reporta el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada de mayores precipitaciones en Miami abarca del final de la primabera al verano, con el otoño y el invierno como temporadas más secas. Como se puede visualizar en la gráfica de abajo, los meses de Agosto y Septiembre son los momentos en los que más agua cae en la ciudad.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

El clima de Miami es envidiado por muchas otras ciudades del continente, con inviernos muy suaves y veranos no excesivamente cálidos, eso sí, la humedad en los meses más calientes es muy alta lo que también incrementa la sensación térmica.

La época de mayores temperaturas en Miami sucede alrededor del mes de agosto, donde los termómetros suelen lograr los 87.3 °F (30.7 °C). Por otro lado, el período más frío del año se produce en el mes de enero, en el que las temperaturas suelen bajar hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

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