Tiroteo en base aérea de EE.UU. en Nuevo México deja un muerto y un herido

Un tiroteo registrado la tarde del martes en la Base Aérea Holloman, ubicada cerca de Alamogordo, en Nuevo México, dejó una persona muerta y otra herida, según informaron autoridades militares.

La base fue puesta en estado de alerta alrededor de las 5:30 p.m. tras reportes de un tirador activo.

Las autoridades confirmaron que una persona falleció a causa de los disparos, mientras que otra resultó herida y recibe atención médica, de acuerdo con fuentes citadas por el New York Post.

Hasta el momento, no se han revelado las identidades de las víctimas ni detalles sobre su estado.

Sin información sobre el atacante

No se han dado a conocer detalles sobre el presunto tirador ni sobre cómo se desarrolló el incidente.

Tampoco está claro si las personas involucradas pertenecen a las fuerzas armadas.

Tras el despliegue de protocolos de seguridad, el confinamiento fue levantado una vez que la base, de aproximadamente 93 millas cuadradas, fue declarada segura.

La tienda de conveniencia dentro de la base, conocida como la “shopette”, permanecerá cerrada hasta nuevo aviso, según informó la 49th Wing de la Fuerza Aérea.

No se ha confirmado si el tiroteo ocurrió dentro de este establecimiento.

Las autoridades continúan investigando el incidente para esclarecer lo ocurrido en esta instalación que alberga personal militar y unidades clave para la seguridad nacional.

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