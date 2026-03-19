10 famosos latinos que son Aries, el signo más impulsivo del zodiaco

Los Aries festejan su cumpleaños del 20 de marzo al 20 de abril y hay famosos latinos que ponen en alto a los nacidos bajo este signo zodiacal.

Cuando mires quiénes son, te percatarás de que sobresalen características arianas en sus comportamientos frente a cámaras o en el escenario.

Si también eres de este signo, encontrarás similitudes que describimos a continuación con estas estrellas.

¿Cuáles son las características de Aries?

Aries es el primer signo del zodiaco y por eso dicen astrólogos que es el iniciador, un líder que no espera que le digan qué hacer.

Gobernado por Marte, el planeta de la pasión y la acción, es temperamental, explosivo y suelen perder los estivos cuando pasan al enfado, según astrólogos de Allure.

Sin embargo, cuando logran controlar su carácter son personas optimistas, positivas y juguetonas que disfrutan la vida al máximo.

Fortalezas de Aries

Son personas feroces y audaces con una personalidad fuerte e inquebrantable que no temen correr riesgos.

Son valientes para abordar cualquier proyecto y asumir riesgos. Para este signo no hay imposibles, tienen lo necesario para lograr cualquier meta.

Algunas cualidades poco conocidas de este signo, según la astrología, es su positivismo, entusiasmo y generosidad.

Son buenos para organizar y motivar, lo que significa que son grandes líderes y buenos jefes.

Un Aries alza la mano para encabezar grupos y sabe cómo hacerlo, de manera que es uno de los signos más admirados y no le cuesta convencer a la gente para que se una a su causa.

Además, es el signo más competitivo del Zodiaco, así que siempre tiene la mente en el éxito y lucha para obtenerlo. ¿Te has identificado con ellos?

Debilidades de Aries

Suele ser muy necio; si bien no se dan por vencidos (lo que puede ser una cualidad) pueden obsesionarse con algo que quieren y caer en el capricho, o en el peor de los casos, hacen cualquier cosa por obtener lo que desean incluso pasar por encima de las personas que aman, según comentan astrólogos.

Su temperamento es uno de los más volátiles del horóscopo. Si los desconcentras o contradices pueden enfadarse fácilmente, explotan y lastiman con sus palabras; la ventaja es que suelen arrepentirse rápidamente.

Como son líderes naturales, no les gusta seguir a otras personas ni obedecer órdenes, desafían a sus superiores y suelen cuestionar la autoridad de los demás.

Aries es impulsivo y necesita ver resultados inmediatos, por eso suele aburrirse con bastante facilidad, lo cual, repercute en su vida amorosa y en su capacidad para terminar proyectos.

10 famosos latinos que son Aries

Ahora que ya sabes los secretos de este signo, conoce a 10 destacados famosos latinos que son Aries.

1. Alejandra Espinoza

Alejandra Espinoza. Crédito: Mezcalent

La actriz y presentadora mexicana nacida en Tijuana, Baja California, festeja su cumpleaños el 27 de marzo.

2. Ana de la Reguera

Ana de la Reguera es una de las productoras y actrices más conocidas en México. Crédito: Mezcalent

El 8 de abril cumple años esta talentosa actriz mexicana quien ha logrado abrirse paso por algunas producciones de Hollywood.

3. Ana María Polo

Ana María Polo es la conductora de ‘Caso Cerrado’. Crédito: Mezcalent

La famosa abogada y presentadora cubano-estadounidense, conocida el programa de televisión Caso cerrado, nació el 11 de abril.

4. Julión Álvarez

Julión Álvarez, es un famoso cantante de regional mexicano. Foto: Mezcalent Crédito: Mezcalent

El cantante de música regional mexicana, nacido en el sureño estado de Chiapas, cumple años el 11 de abril.

5. Olga Tañón

Olga Tañón | Foto: Mezcalent Crédito: Mezcalent

La cantante puertorriqueña de merengue conocida por éxitos como “Basta Ya” y “Mi eterno amor secreto” festeja su cumpleaños el 13 de abril.

6. Luis Fonsi

Luis Fonsi | Foto: Mezcalent Crédito: Mezcalent

El cantante de “Despacito”, canción que se volvió un fenómeno mundial en 2027, nació un 15 de abril en Puerto Rico.

7. Selena Quintanilla

Selena Quintanilla en 1991. Crédito: Mezcalent

Conocida como “la reina del Tex-Mex” por grandes éxitos como “Amor prohibido” y “Como la flor” llegó al mundo un 16 de abril.

8. Gabriel Soto

Gabriel Soto. Crédito: Mezcalent

Uno de los galanes más cotizados de las telenovelas festeja su cumpleaños el 17 de abril.

9. Luis Miguel

Luis Miguel se muestra feliz junto a Paloma Cuevas. Crédito: Grosby Group

Sin duda es el Aries más famoso del espectáculo de habla hispana, quizá porque puso a uno de discos el nombre de su signo. Nació un 19 de abril.

10. Roberto Carlos

El famoso cantante brasileño de éxitos como “Lady Laura” cumple años el 19 de abril.

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