Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 19 al 25 de marzo

Jueves 19

Exhibición en el Museo Petersen

El Petersen of Automotive Museum (6060 Wilshire Blvd., Los Angeles) tiene en exhibición A Fast & Furious Legacy: 25 Years of Automotive Icons, una muestra en colaboración con Universal Pictures que expone los vehículos famosos de películas, coches de acrobacias y prototipos de producción de toda la franquicia. Por tiempo indefinido. Boletos desde $12. Informes petersen.org.

Foto: Museo Petersen

Festival de artes en el Laguna Beach Cultural Arts Center

Para celebrar el Mes de la Mujer, el Laguna Beach Cultural Arts Center (235 Forest Ave., Laguna Beach) presenta la exposición Women of the Festival: Celebrating Women’s History Month, con 28 obras de 17 artistas mujeres seleccionadas de la colección permanente de arte del Festival de las Artes. Termina el 30 de abril. Entrada gratuita. Informes lbculturalartscenter.org.

Foto: Cortesía

Viernes 20

Peso Pluma y Tito Double P en el Intuit Dome

Peso Pluma y Tito Double P traen a Los Angeles su tour Dinastía, que presentarán en el Intuit Dome (3930 W. Century Blvd., Inglewood) por dos noches. Viernes 20 y sábado 21 de marzo a las 8 pm. Boletos desde $207. Informes ticketmaster.com.

Foto: AP Crédito: Amy Harris | AP

Festival de burbujas en Discovery Cube

El Bubblefest en el Discovery Cube Orange (2500 N. Main St., Santa Ana) está celebrando su 30 aniversario, y por cinco semanas presenta un show de burbujas gigantes, actuaciones de profesionales y diversión para toda la familia. De viernes a lunes hasta el 12 de abril. Boletos desde $17. Informes discoverycube.org.

Foto: Cortesía

Sábado 21

Venice Love Fest en Venice

El Venice Love Fest en la ciudad de Venice (80 Winward Ave., Venice) es un evento de música en vivo con escenarios para el bienestar, para las familias, DJs, jardín de cerveza y más. Habrá comida a la venta y más de 300 marcas y artistas locales que mostrarán su trabajo. Sábado 21 de marzo de 11 am a 7 pm. Evento gratuito. Informes thevenicefest.com.

Song of the North en el Pasadena Playhouse

Creada por el artista Hamid Rahmanian, esta producción multimedia utiliza títeres de sombras y animación proyectada para reinterpretar la epopeya persa Shahnameh. Incluye 483 títeres hechos a mano. En días selectos del sábado 21 al 29 de marzo. Boletos desde $32. Informes pasadenaplayhouse.org.

StoryFiles en el Japanese American National Museum

El Japanese American National Museum (100 N. Central Ave., Los Angeles) presentará cuatro nuevos StoryFiles interactivos —una tecnología innovadora para contar historias— del actor, autor y activista George Takei y otros tres estadounidenses de origen japonés que fueron internados en los campos de concentración de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Sábado 21 de marzo de 10 am a 1 pm. Evento gratuito. Informes janm.org.

Foto: Japanese American National Museum

Domingo 22

Los Amigos Invisibles en el Echoplex

Los Amigos Invisibles, una de las bandas venezolanas con más trayectoria, actuará en el Echoplex, (1154 Glendale Blvd., Los Angeles), donde presentarán su música más reciente, como “Me espera”, el sencillo que estrenaron en febrero. Domingo 22 de marzo a las 7 pm. Boletos desde $44. Informes ticketmaster.com.

Foto: Agencia Reforma Crédito: Agencia Reforma

Enjambre en el teatro The Fonda

La banda mexicoamericana Enjambre tiene material nuevo, “Daños Luz”, un disco que marca su regreso al rock eléctrico. Lo presentarán en el teatro The Fonda (2501 Wilshire Blvd., Los Angeles). Domingo 22 de marzo a las 8 pm. Boletos desde $115. Informes axs.com.

Crédito: Cortesía

Miércoles 25

Pasadena Chorale en San Marino

El Coro de Pasadena presentará en la San Marino Community Church (1750 Virginia Rd., San Marino) Songs of Love, un concierto íntimo que explora las múltiples facetas del amor. Miércoles 25 de marzo a las 7:30 pm. Entrada gratuita; es necesario hacer reservación. Informes pasadenachorale.org.