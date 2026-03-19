Alcalde recién electo en Idaho muere tras colapsar en pleno discurso en el ayuntamiento

El alcalde de Nampa, Idaho, Rick Hogaboam, falleció el miércoles por la noche luego de sufrir una emergencia médica mientras participaba en una reunión pública con otros alcaldes.

El funcionario, de 47 años, se desplomó en medio de su intervención durante el evento, lo que generó momentos de tensión entre los presentes.

Intentos de reanimación no lograron salvarlo

De acuerdo con reportes oficiales, otro alcalde presente —con experiencia como bombero— reaccionó de inmediato y comenzó a practicar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras se solicitaba asistencia de emergencia.

Paramédicos, policías y bomberos acudieron rápidamente al lugar, pero no lograron salvar la vida del alcalde. Hasta el momento, las causas exactas de la emergencia médica permanecen bajo investigación.

Durante el incidente, el alcalde de Caldwell, Idaho, Eric Philips, también requirió atención médica y fue trasladado por paramédicos tras experimentar dolor en el pecho y mareos.

“Estoy devastado… pasó de responder una pregunta a desaparecer”, expresó posteriormente.

Una carrera dedicada al servicio público

Hogaboam había asumido el cargo el pasado 5 de enero, tras ganar las elecciones de noviembre con el 62,9% de los votos.

A lo largo de su trayectoria, ocupó diversos cargos en el gobierno local, incluyendo jefe de gabinete de la exalcaldesa Debbie Kling, secretario del condado de Canyon y concejal de la ciudad.

También fue presidente del Distrito 3 de la Asociación de Condados de Idaho y tuvo un breve paso como senador estatal suplente.

Las autoridades de la ciudad pidieron a la comunidad mantener en sus pensamientos a la familia del alcalde, quien deja a su esposa, Mimi, cinco hijos y un nieto.

En un comunicado, funcionarios locales destacaron su legado como servidor público y expresaron el impacto de su repentina muerte: “No solo hemos perdido a nuestro alcalde, sino también a un amigo”.

Diversas organizaciones y líderes locales también manifestaron sus condolencias, resaltando su compromiso con la comunidad y su vocación de servicio.

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