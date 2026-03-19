Bruce Willis cumple 71 años y su familia lo homenajea con emotivos mensajes

Este 19 de marzo de 2026, Bruce Willis celebró su cumpleaños número 71 en un contexto emotivo. Rodeado del amor de su familia, pero en medio de la batalla que libra contra la demencia frontotemporal (FTD), el actor recibió una oleada de mensajes públicos por parte de sus seres queridos, quienes aprovecharon la fecha para honrar su legado y visibilizar la realidad de su enfermedad.

Su exesposa, Demi Moore, fue una de las primeras en compartir una tierna estampa familiar. En una fotografía publicada en redes sociales, se ve al actor cargando a su nieta Louetta, hija de Rumer Willis.

“Todo lo que necesitas es AMOR. ¡Feliz cumpleaños, BW!”, escribió Moore, demostrando una vez más la amistad y la unión que quedó entre ambos después de su relación.

Rumer Willis, su hija mayor, optó por un emotivo viaje al pasado. Para felicitar a su “Daddio”, compartió un video con escenas de la icónica serie “Moonlighting”, donde un joven y carismático Bruce Willis bailaba junto a Cybill Shepherd.

“Hoy quería pensar en ti. Bailando por ahí, siendo tú innegablemente encantador. Te amo mucho”, expresó Rumer, rescatando la esencia artística que definió los inicios de su padre.

El mensaje de su esposa

Sin embargo, fue Emma Heming Willis, su actual esposa, quien ofreció la reflexión más profunda sobre el momento que atraviesan. En un extenso mensaje, Emma no solo celebró el cumpleaños de Bruce, sino que habló abiertamente sobre el “viaje” que implica la demencia.

Reveló que esta experiencia la ha motivado a impulsar la organización “‘The Emma & Bruce Willis Fund”, una iniciativa dedicada a generar conciencia y apoyar a otras familias que enfrentan el mismo diagnóstico.

“Si te gustaría honrar a Bruce hoy, por favor considera apoyar al fondo… o simplemente registrar a un cuidador — un pequeño acto de bondad que puede significar mucho“, instó Emma a los seguidores.

La publicación de Emma Heming Willis no hizo más que confirmar lo que ya había compartido el pasado diciembre: la vida y las celebraciones familiares “se ven diferentes ahora”.

Lejos de la imagen del actor que solía preparar desayunos y jugar en la nieve con sus hijas, la familia aprendió a adaptarse a las condiciones de salud del actor, conocido por su carisma y su sonrisa.

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