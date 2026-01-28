Esposa de Bruce Willis revela que el actor no sabe que padece demencia

En una reveladora y conmovedora actualización sobre el estado de salud de Bruce Willis, su esposa, Emma Heming Willis, compartió detalles profundos sobre la realidad que vive el protagonista de Duro de Matar.

En declaraciones recientes a la revista People que han dado la vuelta al mundo, Heming confirmó que la demencia frontotemporal (DFT) ha avanzado de tal manera que el actor ya no es consciente de su propia condición médica.

“Es difícil saber si él sabe lo que le está pasando”, explicó Heming, subrayando que la enfermedad no solo afecta al paciente, sino que transforma por completo el ecosistema familiar.

Según la modelo y activista, el cerebro del actor “está cambiando” de formas que hacen que la autoconciencia sea casi inexistente, una faceta de la demencia que resulta tan dolorosa como liberadora en ciertos aspectos para el enfermo, pero devastadora para sus seres queridos.

Una enfermedad familiar

Desde que se hizo público el diagnóstico en 2023, la familia Willis-Moore ha mantenido una política de transparencia para concienciar sobre la DFT.

Emma describió la situación como una “bendición y una maldición“: la bendición de entender finalmente qué estaba ocurriendo, y la maldición de ver cómo la esencia de Bruce se desvanece gradualmente.

“Cuando dicen que es una enfermedad familiar, realmente lo es”, concluyó Heming, reafirmando su compromiso de cuidar al hombre que, aunque ya no comprenda su diagnóstico, sigue siendo el pilar de su hogar.

Bruce Willis, actualmente retirado de la actuación, recibió su diagnóstico público de demencia frontotemporal en 2023, tras haber revelado en 2022 que vivía con afasia. Desde entonces, la familia ha tomado medidas para garantizar su bienestar y seguridad.

