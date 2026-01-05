Emma Heming celebró 18 años de casada con Bruce Willis con una foto inédita

En un gesto que conmovió a sus seguidores,Emma Heming Willis celebró 18 años de relación con Bruce Willis con una foto y un conmovedor mensaje para el actor.

A través de su cuenta de Instagram, la exmodelo compartió una fotografía inédita que captura los inicios de su historia de amor con el actor de Duro de matar, recordando el momento exacto en que su vínculo pasó de la amistad al romance.

​La imagen, que data del 30 de diciembre de hace casi dos décadas, muestra a la pareja en la cita donde oficialmente se hicieron novios. “Hace 18 años, se convirtió en mi novio. Con un beso en la parte superior de mi cabeza el tiempo se detuvo”, escribió Emma en una publicación cargada de nostalgia y cariño.

Según relató, aquel gesto marcó el inicio de una vida juntos: “Soy tan afortunada de conocer este tipo de amor”.

​La pareja, que contrajo matrimonio en marzo de 2009 en las Islas Turcas y Caicos, construyó una familia sólida con sus dos hijas, Mabel Ray y Evelyn Penn. A pesar de los grandes desafíos que han enfrentado en los últimos años tras el diagnóstico de demencia frontotemporal del actor, Emma se ha mantenido como su pilar fundamental.

​En su mensaje, la empresaria también reflexionó sobre la atemporalidad de su compromiso, destacando que han compartido tanto “altas monumentales” como “bajas devastadoras”.

Recientemente, Emma se sinceró sobre cómo las festividades de Navidad han cambiado para su familia debido a la enfermedad, describiendo el proceso como un duelo que coexiste con el amor incondicional que profesa por el protagonista de Duro de Matar.

​Con esta publicación, Emma Heming no solo celebra un aniversario personal, sino que reafirma ante el mundo la resiliencia de un lazo que, tras 18 años, sigue siendo el motor de su familia.

Bruce Willis, actualmente retirado de la actuación, recibió su diagnóstico público de demencia frontotemporal en 2023, tras haber revelado en 2022 que vivía con afasia. Desde entonces, la familia ha tomado medidas para garantizar su bienestar y seguridad.

Seguir leyendo:

Una de las hijas de Bruce Willis explicó por qué es difícil saber cómo está su padre

· La esposa de Bruce Willis reveló que tiene su propia forma de comunicarse con el actor

· Escena de Die Hard le habría causado daño irreversible a Bruce Willis