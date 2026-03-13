Emma Heming crea una fundación en honor a Bruce Willis para apoyar a familias afectadas por la demencia

En un gesto de compromiso, Emma Heming Willis anunció la creación de una organización benéfica dedicada a su esposo, Bruce Willis, quien padece demencia frontotemporal (DFT). El anuncio tuvo lugar durante la gala benéfica ‘Hope Rising’ de la Asociación para la Degeneración Frontotemporal en Nueva York, donde Emma recibió el premio Susan Newhouse & Si Newhouse Award of Hope.

La fundación, bautizada como ‘The Emma & Bruce Willis Fund’, nace con tres propósitos fundamentales: concienciar a la población sobre la DFT, financiar investigaciones prometedoras para acelerar descubrimientos sobre esta enfermedad y brindar apoyo a los cuidadores que diariamente enfrentan los desafíos de acompañar a un ser querido con este diagnóstico.

“Este proceso me abrió los ojos a la realidad que afrontan tantas familias cuando un ser querido padece demencia frontotemporal”, declaró Emma durante su discurso de aceptación, según recoge PEOPLE.

“Creo firmemente en la importancia de apoyar la investigación y, al mismo tiempo, estar presente para los cuidadores que cargan con tanto peso cada día”, afirmó.

El legado de Bruce Willis

En sus palabras, Emma destacó la generosidad que siempre ha caracterizado al reconocido actor: “Bruce siempre se ha caracterizado por su generosidad y empatía, y sé que estaría orgulloso de ver este esfuerzo ayudando a las familias que enfrentan esta enfermedad”.

A través de sus historias de Instagram, la también modelo compartió fragmentos de su intervención y expresó su gratitud: “Puede que esta noche nos estén honrando a Bruce y a mí, pero la gratitud es para ustedes”.

En otra publicación, profundizó sobre su motivación: “La experiencia de nuestra familia con la demencia frontotemporal me abrió los ojos a lo que tantas familias viven cuando un ser querido padece esta enfermedad. La incertidumbre, los desafíos y la increíble fortaleza de los cuidadores que están presentes cada día”.

La familia Willis comunicó por primera vez el diagnóstico de afasia de Bruce en marzo de 2022, anunciando entonces su retiro de la actuación. Su hija Rumer compartió en redes sociales: “Queríamos compartir que nuestro querido Bruce ha estado experimentando algunos problemas de salud y recientemente le diagnosticaron afasia, lo cual está afectando sus capacidades cognitivas”.

En febrero de 2023, la familia actualizó el diagnóstico, confirmando que había progresado a demencia frontotemporal. Agradecieron entonces a los seguidores por su «muestra de amor y compasión hacia Bruce», calificando su generosidad como “abrumadora”.

Recientemente, en enero, Emma ofreció una entrevista en el podcast ‘Conversations With Cam’ donde reveló detalles conmovedores sobre el estado del actor. Explicó que Bruce desconoce que padece demencia debido a una condición neurológica asociada llamada anosognosia.

“Existe un término —una condición neurológica asociada a la demencia frontotemporal y otros tipos de demencia— llamado anosognosia, en el que el cerebro no puede identificar lo que le está sucediendo”, explicó Emma. Aclaró que no se trata de negación: “No es negación, simplemente su cerebro está cambiando. Esto forma parte de la enfermedad”.

Seguir leyendo: