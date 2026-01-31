Esposa de Bruce Willis contó cómo vivir en una casa separada del actor ha afectado a su familia

La lucha de la familia de Bruce Willis contra la demencia frontotemporal ha tomado un nuevo giro emocional. Recientemente, Emma Heming Willis, esposa del actor, compartió detalles íntimos sobre una de las decisiones más difíciles que han tenido que tomar: el traslado de Bruce a una “segunda casa” adaptada para su cuidado.

La esposa del actor explicó en el podcast Conversations with Cam que este cambio, aunque doloroso, fue necesario para preservar el bienestar de sus hijas menores, Mabel Ray y Evelyn Penn.

Emma confesó que la progresión de la enfermedad de Willis había comenzado a nublar la infancia de sus hijas. “No tenían pijamadas, ni citas para jugar. No invitábamos gente a casa… fue un momento muy duro”, recordó.

La prioridad de la modelo y empresaria era evitar que la vida de las niñas de 15 y 11 años se viera absorbida por el entorno médico que requiere el actor las 24 horas del día.

Al trasladar a Bruce a este segundo hogar, donde recibe atención especializada constante, las niñas han podido retomar actividades propias de su edad. Emma enfatizó que Bruce “no querría que sus hijas estuvieran nubladas por su enfermedad”.

Lejos de ser un distanciamiento, la familia asegura estar presente en la nueva residencia de Willis “todo el tiempo”, convirtiéndola en un espacio para crear recuerdos seguros.

Emma decidió hacer pública esta situación para apoyar a otros cuidadores que enfrentan el estigma de institucionalizar o trasladar a un ser querido a un espacio separado de la familia. “Quería ser transparente por quienes enfrentan el juicio y las miradas malintencionadas”, afirmó.

Finalmente, reveló que el actor padece anosognosia, una condición neurológica que le impide ser consciente de su propio trastorno.

“Es una bendición y una maldición; él nunca entendió que tenía esta enfermedad”, concluyó,

Seguir leyendo:

· Una de las hijas de Bruce Willis explicó por qué es difícil saber cómo está su padre

· La esposa de Bruce Willis reveló que tiene su propia forma de comunicarse con el actor

· Escena de Die Hard le habría causado daño irreversible a Bruce Willis