Dante Spinetta, un rockero atípico

Dante Spinetta no niega que tiene una debilidad incurable por He-Man y por los muñequitos coleccionables de Star Wars. Cuando visite Ciudad de México, dijo, recorrerá tianguis y jugueterías para buscar unas cuantas cosas específicas.

Se ríe ante la pregunta de su colección, pero a estas alturas, media humanidad sabe de su existencia porque el rockero argentino lo ha comentado con varios medios.

“Eso sigue aumentando día a día y no va a dejar de ser así”, advirtió.

El pretexto para hablar con Spinetta, sin embargo, no fueron los muñequitos, sino un disco nuevo que existe por mero accidente, que en el último momento reemplazó a otro álbum que ya tenía planeado y que quedó desplazado hasta quién sabe cuándo.

Se trata de “Día 3”, un disco un tanto difícil de clasificar porque Dante no se decantó por un solo género; más bien, las canciones de muchas tendencias y épocas musicales del cantautor se fueron agregando e incorporando como mariposas, sin pedir permiso.

Pero hay un hilo que las une.

“Hay una narrativa en el disco, que creo que atraviesa todo el álbum”, dijo. “Hay como una especie de historia ahí que está buena y que creo que la gente la está entendiendo”.

Para el nombre también hay una explicación: “Espiritualmente día 3 es el día que la vida vence al caos y también es el día, el tercer día de la resurrección de Cristo, y es un disco que habla de cómo la resurrección de uno mismo, o de no dejarnos vencer ante el dolor y la soledad y la ansiedad y todas estas cosas que atraviesan el mundo hoy en día”, dijo.

Esta espiritualidad se asoma en temas como “Maldito frenesí”, en “Soldado espiritual” o “Solos en la oscuridad”.

“Es un disco que me pidió mucha sangre, digamos”, dijo. “Es un disco que le puse mucho porque me costó hacerlo”.

Y es que el disco que originalmente Dante tenía entre manos era algo como “Mesa Dulce 2”, el disco que lanzó el rockero en 2022. Era un álbum de funk, algo más liviano. Pero de golpe comenzaron a aparecer canciones como “Solos en la oscuridad”.

“Y este concepto también de desamor más fuerte”, dijo. “Y empezaron a aparecer otros colores, ¿viste? Y de golpe le tuve que prestar atención a eso. Che, ¿qué pasó? Y lo que iba a ser un disco de 12 temas, que ya tenía como todos los temas elegidos, aparecieron 12 más y un par más. Y terminé grabando 26 canciones. Y se mestizó de una manera diferente”.

Apareció el tango, el bolero, mezclados con el hip hop, y Dante ya no pudo soltar ese frenesí de sonidos.

“Y me pareció un viaje interesante de agarrar”, dijo. “Y son las cosas que como músico también a uno lo mantienen vivo, los desafíos, ¿no? Inclusive los que te piden sangre. Estaba mucho en el estudio. Pero con una misión, con la misión de hacer un disco también que haga bien, que esté hecho con amor. Que tenga alma puesta. Que el funk esté tocado, que sea real. En un mundo cada vez más sintético, ¿no?”.

Dante no usó ningún elemento artificial en este álbum, aunque no sabe si algún día lo haga. Pero no por ahora porque siente que “la tecnología más grosa todavía sigue siendo el corazón y el alma”.

En este disco hay también una fuerte influencia familiar, del abuelo de Dante, que fue un cantor de tango, y de su padre, el rockero Luis Alberto Spinetta, “el primero en hacerme sentir libre a través de su música, a través de no tener límites”.

En unos meses Dante cumplirá 50 años, y hasta ahora no piensa celebrarlo con gran fanfarria. No es un chico fiestero y nunca lo ha sido. Aunque no descarta que su familia, hijos y amigos lo obliguen a hacer una buena fiesta. Para unos es necesario tirar la casa por la venta, para él no.

Es que es un rockero atípico; nunca ha consumido drogas y tampoco alcohol. Su gran pasión, de nuevo, son las figuritas de Star Wars.

“Conozco mucha gente que es muy atípica a lo que se piensa”, dijo. “Hoy creo que más que nunca nos dimos cuenta que la gente que menos se pensaba, que están ahí en un traje y saludando y haciéndose eso, son los más peligrosos de todos”.