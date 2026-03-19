Dolores Huerta se suma a acusaciones de abuso sexual contra César Chávez

Si las acusaciones de abuso sexual a mujeres y menores contra César Chávez, el difunto cofundador del Sindicato de Trabajadores del Campo (UFW) cayeron como bomba en la comunidad, las declaraciones de quien fuera su aliada y también líder de derechos civiles Dolores Huerta, fueron aún más preocupantes.

Huerta de casi 96 años denunció que fue forzada por Chávez a tener relaciones sexuales con él cuando tenía 36 años.

“La primera vez fui manipulada y presionada para tener sexo con él, y no sentí que podía decir no, porque era alguien a quien admiraba, era mi jefe y el líder del movimiento al que había dedicado años de mi vida”, dijo en un comunicado.

Explicó que la segunda vez, fue forzada contra su voluntad y en un ambiente en el que se sintió atrapada.

“Ambos encuentros sexuales con César me llevaron a embarazos. Decidí mantenerlos en secreto, y después de que las hijas nacieron, arreglé para que fueran criadas por otras familias que les pudieran dar vidas estables”, dijo.

Y reveló que nadie supo la verdad sobre cómo las había concebido hasta hace unas semanas.

“Guardé este secreto porque construir el movimiento y asegurar los derechos de los trabajadores fue la obra de vida”, dijo.

Agregó que nunca se identificó como víctima, pero ahora entiende que es una sobreviviente de violencia, abuso sexual y de hombres dominantes que la vieron a ella y a otras mujeres como propiedad y cosas para controlar.

“He guardado mi secreto por mucho tiempo. Mi silencio termina aquí”, dijo.

Abuso de menores

La acusaciones de presunta conducta inapropiada por parte de César Chávez fueron dadas a conocer a través de una investigación del diario New York Times, que puso al descubierto al menos dos casos de abuso de menores, el de Ana Murguia, a quien abusó César Chávez cuando ella tenía 13 años y él 45; y el de Debra Rojas, a quien Chávez conocía desde los 8 años, y al parecer la comenzó a molestar cuando ella tenía 12 años.

Murguía y Rojas, ahora de 66 años, dijeron al Times que se quedaron calladas por vergüenza y miedo a dañar la imagen de un hombre que se había convertido en la cara del movimiento de los derechos civiles latinos.

Suspenden celebraciones

El Sindicato de Trabajadores del Campo (UFW), cofundado por César Chávez, respondió a las acusaciones, suspendiendo las actividades en conmemoración del Día de César Chavez que se observa el 31 de marzo; mientras que la familia de Chávez afirmó que las acusaciones son profundamente dolorosas, pero al mismo tiempo honran las voces de quienes reportan mala conducta sexual.

Las condenas de los propios sindicatos no se hicieron esperar, y piden una investigación profunda de los hechos.

La Federación Estadounidense del Trabajo y el Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO) dijo en un comunicado que la historia de lucha de los trabajadores agrícolas no puede ser borrada por las acciones atroces de una sola persona.

“El movimiento sindical se organizó no solo para proteger los salarios y beneficios de los trabajadores, sino también para garantizar que estén a salvo de cualquier forma de acoso, conducta inapropiada o agresión”.

Conmoción en la comunidad

La supervisora Hilda Solís dijo sentirse profundamente conmocionada por los abusos que involucran a César Chávez, incluido el relato estremecedor compartido por su gran amiga, Dolores Huerta, y por otros sobrevivientes.

“Estas acusaciones son graves y profundamente dolorosas, y exigen una respuesta exhaustiva, transparente y sensible al trauma”.

Dijo que a medida que asimilamos estas revelaciones, el Condado de Los Ángeles debe adoptar medidas reflexivas y deliberadas.

“Presentaré una moción para explorar la posibilidad de cambiar el nombre del día festivo del Condado que actualmente rinde homenaje a César Chávez. Este proceso será guiado por socios comunitarios y laborales, y se fundamentará en el mismo proceso de negociación colectiva que establece dicho día festivo”.

Indicó que la moción también instruirá que se explore el cambio de nombre de parques, calles, instalaciones del Condado, bienes inmuebles, monumentos y otros programas del condado que lleven el nombre de César Chávez, lo cual incluye la remoción de imágenes relacionadas presentes en obras de arte cívico; las decisiones al respecto serán guiadas por la participación de la comunidad.

La supervisora ​​del condado de Los Ángeles Janice Hahn dijo que aquellos que como ella crecieron admirando el movimiento por los derechos de los trabajadores agrícolas, la noticia es devastadora.

“Pero, al igual que en cualquier otro movimiento por los derechos civiles, los hombres representan solo la mitad de la historia. Los abusos de un solo hombre jamás mermarán los extraordinarios sacrificios, logros y legado de las mujeres del movimiento de los trabajadores agrícolas. Es hora de que las pongamos a ellas en primer plano”.

Y enfatizó que es momento de cambiar el nombre del día festivo público del mes de marzo al ‘Día del Trabajador Agrícola’ en el Condado de Los Ángeles.

Mientras tanto, la alcaldesa Bass dijo que lleva a Dolores Huerta, Ana Murguia y Debra Rojas en su corazón, y honra su fortaleza, así como la de cada mujer y niña que ha sido horriblemente agraviada por quienes detentan el poder.

“Los crímenes del señor Chávez no menoscaban la valentía de los trabajadores agrícolas —y de los trabajadores de todas partes— que luchan por sus derechos, por la igualdad para los latinos y por una nación más fuerte para todos”.

El congresista demócrata Lou Correa dijo que todos los depredadores sexuales deben rendir cuentas, aunque sean el presidente de Estados Unidos, un príncipe del Reino Unido o un líder de los trabajadores agrícolas.

“Debe haber cero tolerancia para los depredadores sexuales, especialmente para aquellos que se aprovechan de niños pequeños”.

Por qué hasta ahora

Juan José Gutiérrez, director de la Coalición por los Derechos Plenos de los Inmigrantes, dijo que le ha causado un profundo dolor enterarse de las terribles acusaciones de abuso sexual en contra de menores de edad por parte de César Chávez.

“Aunque se supone que estos abusos criminales ocurrieron hace más de 60 años, el daño emocional y a las vidas de las víctimas nunca prescribe. Por lo que condeno dicho acto criminal”.

Sin embargo, Gutiérrez se preguntó por qué no nos enteramos antes.

“Cuál es la motivación real y el trasfondo político de lo que a mis ojos constituye un claro linchamiento público del trabajo, la obra y la vida misma de César Chávez”.

Pero también afirmó que le hirió en lo más hondo de su corazón, que Dolores Huerta acuse a Chávez de haberla violado.

“Cuando ocurrieron los hechos denunciados entre los años 1960 y 1966, ambos eran casados, por definición tuvieron una relación extramarital. Pero si existió delito que se presenten las debidas pruebas”.

Añadió que Dolores Huerta siempre se proclamó como la persona de más confianza que tuvo el legendario líder campesino, y se ha proyectado en la area pública como una gran líder feminista.

“Por qué se esperó hasta ahora para hacer públicas sus acusaciones. Si no inmediatamente, por qué no lo hizo en los años que siguieron .Esto me hace pensar que Dolores se está prestando para ser parte de aquellos que se beneficiarán de destrozar la imagen y obra de César Chávez. Seguro no somos la comunidad, y la conducta de Dolores tiene un calificativo: se llama traición”.