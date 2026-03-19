EE.UU. e Israel tienen objetivos “diferentes” en Irán, afirma Gobierno de Trump

Durante una audiencia en la Cámara de Representantes, la directora nacional de Inteligencia, Tulsi Gabbard, aseguró que los objetivos estratégicos de Estados Unidos e Israel en el conflicto con Irán no son los mismos.

Gabbard explicó que, mientras Israel busca debilitar directamente a la cúpula del régimen iraní, Washington mantiene un enfoque militar más específico. “El Gobierno israelí se ha centrado en neutralizar a la cúpula iraní y eliminar a varios de sus miembros, empezando obviamente por el ayatolá”, dijo en referencia al líder supremo Alí Jameneí.

En contraste, señaló que los objetivos declarados por Trump son “destruir la capacidad de Irán para lanzar misiles balísticos, su producción de misiles, su Armada y su capacidad para colocar minas”.

La funcionaria también indicó que no dispone de información sobre si el Gobierno israelí, encabezado por el primer ministro Benjamín Netanyahu, contempla negociar con Teherán, lo que subraya la falta de coordinación total entre ambos aliados en este conflicto.

Gabbard negó cualquier implicación de Estados Unidos en el reciente ataque israelí contra South Pars, el mayor yacimiento de gas natural del mundo ubicado en Irán. Aseguró que Washington no fue informado previamente sobre la operación ni sobre las deliberaciones que la motivaron.

En la misma línea, Trump declaró que tampoco tenía conocimiento previo del bombardeo, aunque señaló que Israel no repetiría un ataque similar salvo que Irán actúe contra infraestructuras energéticas de países vecinos como Catar.

Analistas internacionales coinciden en que esta diferencia de objetivos refleja tensiones estratégicas entre Estados Unidos e Israel respecto a cómo enfrentar a Irán. Mientras Israel ha priorizado ataques directos contra estructuras de poder del régimen iraní, Washington ha optado por limitar su enfoque a capacidades militares específicas, buscando evitar una escalada regional mayor.

De tal manera, las declaraciones de Gabbard evidencian que, pese a la alianza histórica entre Washington y Tel Aviv, ambos países operan con agendas distintas en el conflicto con Irán. Esta divergencia podría influir en el desarrollo de la crisis y en la posibilidad de una escalada mayor en Medio Oriente.

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