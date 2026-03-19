Hispano bajo custodia de ICE muere en Florida; es la decimotercera muerte del año

Un joven mexicano de 19 años falleció mientras se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Florida, informó la agencia federal, en un caso que eleva a 13 el número de muertes registradas en lo que va del año y a más de 40 durante la actual administración del presidente Donald Trump.

De acuerdo con el reporte oficial, Royer Pérez Jiménez murió la madrugada del 16 de marzo en el Centro de Detención del Condado de Glades, luego de que un guardia lo encontrara inconsciente y sin respuesta alrededor de las 2:30 a.m. El personal del centro intentó reanimarlo con primeros auxilios, mientras que paramédicos acudieron minutos después; sin embargo, fue declarado muerto poco antes de las 3:00 a.m.

ICE señaló que la causa del fallecimiento permanece bajo investigación, aunque de manera preliminar fue catalogado como un “aparente suicidio”. La agencia también indicó que notificó al Consulado de México y reiteró su compromiso de mantener condiciones seguras y humanas para las personas bajo su custodia.

19-year-old Royer Perez-Jimenez died in ICE custody Tues. He was detained for merging lanes on his scooter. Per @AlexLDeLuca of @miaminewtimes. pic.twitter.com/NInUezDc5A — Eric Lee (@EricLeeAtty) March 19, 2026

Cuestionamientos y denuncias sobre el centro

El caso ha reavivado críticas de organizaciones civiles y legisladores que desde hace años han denunciado condiciones deficientes en el centro de detención de Glades. Grupos como la American Civil Liberties Union han pedido su cierre, señalando presuntos abusos, negligencia médica y tratos inhumanos.

Además, familiares de otras personas fallecidas bajo custodia migratoria han cuestionado diagnósticos similares en casos recientes, en los que las autoridades también atribuyeron las muertes a suicidio. Expertos forenses han pedido investigaciones independientes para esclarecer estos incidentes.

Pérez Jiménez había sido detenido desde finales de enero tras ser arrestado por autoridades locales en el condado de Volusia por cargos menores, incluyendo presunta suplantación de identidad y resistencia a un oficial. Según ICE, el joven negó tener antecedentes de problemas de salud mental y no manifestó intenciones suicidas durante su evaluación inicial.

El fallecimiento también ocurre en medio de un aumento en la frecuencia de muertes bajo custodia migratoria. De acuerdo con análisis recientes de investigadores académicos, en las últimas semanas se ha registrado un ritmo de un deceso cada pocos días.

Tras conocer la noticia, familiares del joven, originario de una comunidad indígena en Chiapas, difundieron un mensaje en redes sociales solicitando apoyo para la repatriación de su cuerpo a México.

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