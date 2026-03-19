Houston: el tiempo para hoy jueves 19 de marzo

El clima en Houston, Texas, para este jueves 19 de marzo llegará con cielos despejados. Según la última información del parte meteorológico provisto por AccuWeather, la temperatura aumentará hasta los 79 grados Fahrenheit (26ºC) de máxima durante el día, mientras que durante la noche ésta descenderá hasta los 57 grados Fahrenheit (14ºC) de mínima.

La sensación térmica, esto es, “temperatura real” rondará los 82ºF (28ºC) de máxima y 82ºF (28ºC) de mínima.

En esta época del año en Houston, el amanecer tendrá lugar a las 07:27 h, mientras que el crepúsculo se podrá observar a las 19:32 h. Las ráfagas de viento alcanzarán los 6.84 mph de máxima en el día y los 8.08 mph por la noche.

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¿Cómo es el clima en Houston?

Si algo está claro, es que el clima de Houston, Texas, es único e inigualable. Los veranos de la ciudad son cálidos y los inviernos suaves, reina el sol casi todo el año, así que el clima de la ciudad es habitualmente confortable. No obstante, todo hay que decirlo es una ciudad en riesgo moderado de experimentar catástrofes naturales, particularmente en la época de huracanes.

La temperatura media en Houston se encuentra entre los 49 °F (9 °C) en invierno y los 90 °F (32 °C) en verano. Los meses más calurosos que mencionamos son junio, julio y agosto y los más fríos diciembre, enero y febrero. Además, la ciudad suele recibir unas 39 pulgadas de lluvia al año.

Humedad y calidad del aire en Houston

Por su cercanía al Golfo de México, los valores de humedad de la ciuda de Houston suelen ser altos. En concreto, la humedad relativa en Houston oscila entre el 50 y el 90%, lo que afecta a nuestra percepción de la temperatura, sintiéndola más alta de lo que es en verdad.

La calidad del aire de Houston suele ser buena, aunque a menudo podría verse afectada por la contaminación de las fábricas e industrias de refinería de la ciudad. Por desgracia, la ciudad también presenta valores altos de ozono durante los meses más cálidos, lo que sabemos puede dañar a las personas con ‘patologías respiratorias.

Catástrofes naturales en Houston

A pesar de su favorable clima, Houston es propensa a vivir catástrofes naturales, principalmente huracanes e inundaciones. Los huracanes son una potencial amenaza para la ciudad y y éstos pueden provocar importantes daños e incluso pérdidas de vidas humanas. Además, la ciudad también es propensa a las inundaciones debido a su ubicación cerca del Golfo de México y a sus zonas bajas.

Por último, Houston también puede sufrir tornados, aunque con menor probabilidad que los huracanes o las inundaciones. Los tornados pueden causar daños importantes e incluso provocar heridos. Es importante estar preparado para cualquier catástrofe natural que pueda afectar a la ciudadpara lo cual se diseñaron planes de actuación en caso de ser necesario.

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