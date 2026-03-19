Juan Vegas comienza una nueva etapa

Juan Vegas está comenzando una nueva etapa en su vida como artista y no puede estar más feliz. Se acaba de mudar a Miami luego de una estancia de tres años y medio en Ciudad de México.

“Ya tenía como dos años queriendo mudarme a aquí por el tema de la industria musical”, dijo. “Pero aparte porque mi novia vive aquí”.

Juan está profundamente enamorado, y aunque en por lo menos en uno de sus videos musicales aparece su compañera sentimental, ha preferido mantener la identidad de la chica en privado. Solo confirma que es, como él, una aspirante a cantante a la que conoció durante un reality de televisión de música.

Este idilio fue la inspiración de “Si dios me hubiera dicho”, la canción que actualmente promociona y que escribió hace casi un año, a unos meses de haber conocido a su novia. Él estaba en el sofá y ella en la cocina preparando algo. Luego, las letras de la canción comenzaron a fluir.

“Todo fue muy orgánico”, dijo Juan, quien es venezolano. “Fue como decir, ‘si dios me hubiera dicho que esta persona llegaría [a mi vida] hubiese soltado más fácil, me hubiese desprendido más fácil de lo que ya no era de Dios'”.

Su historia con la música comenzó con la abuela y luego de un intento fallido por ser parte de un equipo de béisbol, el deporte que más se practica en Zaragoza, el pueblo donde nació. Ser alérgico a la tierra descartó el deporte, por lo que luego aceptó la invitación de una amiga de la abuela que estaba reclutando niños para el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles en distintos pueblos de Venezuela. Se integró de los 7 a los 15 años y tocaba el violín.

Juan se fue primero a Medellín y después de Ciudad de México, donde firmó contrato con una disquera importante. Ahora prepara “El plan de Dios”, un EP de cinco baladas pop que saldrá al mercado la próxima semana.

La segunda parte de ese video será una canción que lanzará con la misteriosa novia y será una suerte de continuación. En él, Juan de nuevo mostrará el por qué de tanta felicidad en su vida.