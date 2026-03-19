Meta entierra el metaverso tras perder $80,000 millones dólares y ahora apuesta fuerte por la IA

Mark Zuckerberg prometió que viviríamos en un mundo virtual pero los reportes financieros muestran una realidad muy distinta. La compañía decidió reorientar sus prioridades tras acumular pérdidas gigantescas en su división de realidad mixta. Ahora los recursos y el talento apuntan hacia la inteligencia artificial para asegurar el futuro de la empresa.

El gigante tecnológico invirtió cerca de $80,000 millones de dólares en Reality Labs durante los últimos años. Esta rama era la responsable exclusiva de construir los visores inmersivos y los entornos digitales interactivos. Semejante cantidad de dinero no logró traducirse en una adopción masiva por parte del público general.

Para poner esta inmensa cifra en contexto basta observar los resultados corporativos recientes. Semejante volumen de capital perdido supera el valor de mercado de muchas empresas multinacionales consolidadas. Representa una de las apuestas de investigación y desarrollo más caras y menos rentables en la historia de las grandes tecnológicas.

La magnitud de un agujero financiero histórico

La sangría de fondos comenzó a acelerarse a finales de la década pasada y no hizo más que crecer. Durante el último trimestre reportado la división de realidad virtual registró pérdidas operativas superiores a los $6,000 millones de dólares. Los ingresos generados en ese mismo periodo resultaron minúsculos en comparación con la inmensa inversión realizada.

Un ejemplo claro del cambio de rumbo es el destino de plataformas como Horizon Worlds. Este universo virtual fue el núcleo de la experiencia inmersiva pero los reportes indican que la empresa abandona sus esfuerzos principales aquí. La fuente oficial no detalla el procedimiento técnico exacto para desconectar o reducir la capacidad de estos servidores.

El impacto de esta retirada corporativa afecta directamente a miles de trabajadores. La reducción de la visión original del metaverso trajo consigo múltiples recortes de personal dentro de los equipos de desarrollo. Varios estudios de videojuegos adquiridos por la compañía también sufrieron las consecuencias de esta falta de rentabilidad.

El mercado financiero exigía respuestas urgentes ante este pozo sin fondo de gastos operativos continuos. Los inversores presionaron constantemente para frenar la inversión desmedida en avatares digitales que no generaban ganancias reales. La directiva finalmente escuchó estas exigencias y comenzó a recortar los presupuestos asignados a la creación de mundos simulados.

3 Cosas que Meta pudo comprar con lo que gastaron en el Metaverso

Para entender mejor este abismal fracaso financiero resulta necesario dimensionar el valor del capital evaporado. Con esa inmensa cantidad de dinero acumulada la empresa pudo adquirir marcas líderes o financiar proyectos históricos mundiales. Analizar estas alternativas demuestra la ceguera corporativa que dominó las decisiones ejecutivas recientes.

Comprar Lucasfilm y la franquicia Star Wars 20 veces: La compañía Disney pagó apenas 4.000 millones de dólares por los derechos totales de esta legendaria saga cinematográfica. Esta gigantesca pérdida representa dejar ir a la mayor propiedad intelectual del entretenimiento múltiples veces.​

La compañía Disney pagó apenas 4.000 millones de dólares por los derechos totales de esta legendaria saga cinematográfica. Esta gigantesca pérdida representa dejar ir a la mayor propiedad intelectual del entretenimiento múltiples veces.​ Adquirir el control total de OpenAI: La empresa creadora del revolucionario ChatGPT cerró acuerdos financieros importantes valorada exactamente en esta increíble cifra económica. Poseer esta startup habría posicionado a la red social como líder absoluto e indiscutible en innovación tecnológica mundial.​

La empresa creadora del revolucionario ChatGPT cerró acuerdos financieros importantes valorada exactamente en esta increíble cifra económica. Poseer esta startup habría posicionado a la red social como líder absoluto e indiscutible en innovación tecnológica mundial.​ Comprar todos los estudios de Warner Bros: Este inmenso monto de dinero evaporado equivale de forma exacta a la histórica adquisición lograda por la plataforma Netflix. El gigante de las redes sociales pudo dominar todo el mercado del cine tradicional con esos fondos.​

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