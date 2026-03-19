Rescatan a adolescente desaparecida en Ohio en un hotel de Florida y arrestan a sospechoso

Una joven de 16 años, reportada como desaparecida el 16 de febrero en Ohio, fue localizada con vida en un hotel cercano a Jacksonville, en Florida, según informó el FBI.

El hallazgo se produjo el pasado viernes, aproximadamente un mes después de su desaparición, en el marco de una investigación interestatal, de acuerdo con fuentes citadas por Fox News.

Sospechoso con antecedentes

Las autoridades identificaron al presunto secuestrador como Negron, un hombre originario de Tennessee, quien fue arrestado tras ser localizado en la ciudad de Palatka.

Según los investigadores, el sospechoso ya había sido vinculado a un caso en 2024, cuando presuntamente trasladó a una menor de 17 años desde Texas con fines sexuales.

El director del FBI, Kash Patel, destacó la rápida acción y la colaboración entre múltiples oficinas, incluyendo equipos en Cincinnati, Nashville y Jacksonville, además del Equipo de Rescate de Rehenes.

El operativo permitió rastrear al sospechoso y ubicar tanto su vehículo como su paradero en cuestión de horas.

Aunque los cargos contra Negron aún están pendientes, las autoridades federales ya analizan posibles delitos relacionados con el transporte de menores para actividades sexuales.

Hasta el momento, no se ha identificado material de abuso sexual infantil en los dispositivos revisados, pero las pruebas digitales continúan bajo análisis.

Historial delictivo y riesgos

Los investigadores señalaron que el sospechoso tenía antecedentes por delitos menores, además de haber protagonizado incidentes previos con la policía, incluyendo situaciones de atrincheramiento y amenazas a agentes.

Durante un registro en su vivienda, también se encontró una escopeta.

El FBI subrayó que la protección de menores frente a depredadores sexuales sigue siendo una prioridad clave, destacando que este caso es el segundo en una semana en el que logran rescatar a víctimas y detener a presuntos agresores.

Las autoridades continúan trabajando en el caso mientras el sospechoso permanece bajo custodia y la víctima recibe apoyo tras su rescate.

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