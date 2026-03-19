Un análisis de sangre revolucionario cambia el panorama para el diagnóstico de tumores cerebrales

Investigadores de la Universidad de Manchester han desarrollado un análisis de sangre con un 90% de precisión para detectar glioblastomas, lo que ofrece una alternativa menos invasiva a la biopsia.

La prueba se centra en dos proteínas sanguíneas que identifican tumores cerebrales y monitorizan su evolución a lo largo del tratamiento, ofreciendo información valiosa sobre la respuesta al mismo, divulga la revista Neuro-oncology Advances.

Este avance permite a los médicos realizar un diagnóstico temprano y un seguimiento más eficaz de la progresión del cáncer, potencialmente antes del actual uso de resonancias magnéticas invasivas.

Alternativa revolucionaria

La novedad del análisis es que es menos invasivo y potencialmente más rápido que los tradicionales, cuyo diagnóstico y tratamiento de pacientes con tumores cerebrales son complejos y a menudo requieren biopsias quirúrgicas invasivas y resonancias magnéticas extensas.

El glioblastoma es uno de los cánceres más devastadores a los que nos enfrentamos. La falta de pruebas fiables ha sido un obstáculo importante para el diagnóstico precoz y el seguimiento de la respuesta al tratamiento”, afirma la profesora Petra Hamerlik, catedrática de neuroncología traslacional de la organización benéfica Brain Tumour Charity en la Universidad de Manchester, quien lideró la investigación.

“Lo más destacable de nuestros hallazgos es que, a pesar de que estos tumores son muy diferentes en su composición genética y están en constante evolución, la señal en la sangre es estable, robusta y altamente informativa”, explica Hamerlik.

Esto “abre la puerta a un futuro en el que podremos seguir el comportamiento del tumor mediante una simple muestra de sangre, complementar las tomografías cerebrales y, potencialmente, reconocer cuándo el tratamiento no funciona y el cáncer reaparece, todo ello mucho antes de lo que es posible actualmente”.

“La idea de nuestro trabajo es que, si vienes más de una vez con dolor de cabeza, por ejemplo, tres veces, y si el médico sospecha que tienes un tumor cerebral, te harán esta prueba. La puntuación de riesgo indicaría que podrías tener un tumor maligno en el cerebro, y deberías hacerte una resonancia magnética”, apuntó.

Ante la escasez de tratamientos para el glioblastoma y en la expectativa de que la prueba de sangre esté lista para cuando surjan nuevos medicamentos, se ha puesto en marcha un ensayo clínico en seis centros de Reino Unido y cuatro a nivel internacional.

También te puede interesar:

· Estos medicamentos populares están afectando tus riñones y podrías no saberlo

· ¿Tienes mareos al levantarte intempestivamente? ¡Puedes prevenirlo!

· La vacuna contra la gripe no funcionó en EE.UU.: se registraron las peores tasas de efectividad en más de una década