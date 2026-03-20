ABC cancela “The Bachelorette” a días del estreno tras escándalo por violencia doméstica

La cadena de televisión ABC tomó la decisión de cancelar la nueva temporada del reality “The Bachelorette”, protagonizada por Taylor Frankie Paul, a solo días de su estreno previamente programado para el 22 de marzo.

De acuerdo con un portavoz de Disney Entertainment Television, esta medida surge como respuesta a la difusión de un video en el que se retrata un episodio de violencia doméstica entre Paul, quien sería la protagonista de esta edición, y su expareja Dakota Mortensen.

En las imágenes que ya han dado la vuelta al internet, se ve a la estrella de la televisión en medio de una acalorada discusión que escala a agresiones físicas contra Mortensen. El debate en redes sociales se desató al comprobarse que la hija de Taylor Frankie Paul era testigo del altercado y terminó recibiendo uno de los golpes dirigidos al hombre con una silla.

“Ante el video que surgió hoy, hemos decidido no continuar con la nueva temporada en este momento; nuestro enfoque es apoyar a la familia“, confirma el comunicado difundido por medios como People.

La policía de Draper City confirmó que existe una investigación abierta bajo el cargo de “agresión doméstica” que involucra a Taylor y Mortensen. Como parte del seguimiento a la investigación policial, los implicados fueron llamados a testificar el pasado mes de febrero, pero el desarrollo del caso se mantiene privado.

Mientras tanto, Taylor Frankie Paul se ha mantenido con bajo perfil en redes sociales, pero compartió un mensaje a Good Morning America en el que confesó que ha sido “difícil ver los titulares en el que debería haber sido un momento emocionante” por el estreno de The Bachelorette, temporada ahora cancelada.

Por su parte, Dakota Mortensen se pronunció sobre la situación mediante un comunicado a Entertainment Weekly. En él, negó ser el responsable de que la investigación se hiciera pública y reiteró que su prioridad es “proteger a Ever” de la polémica.

Una relación marcada por la controversia

La pareja conformada por Taylor Frankie Paul y Dakota Mortensen inició su relación en 2022. Obtuvieron reconocimiento internacional gracias a su participación en el show “The Secret Lives of Mormon Wives”, donde documentaban su vida en pareja y los altibajos al navegar su faceta como padres del pequeño Ever, de 2 años.

Si bien el video que documenta este episodio de violencia doméstica entre la pareja salió a la luz recientemente, la joven que protagonizaría la edición 2026 del show “The Bachelorette” se sinceró como nunca antes sobre el altercado en septiembre de 2025, cuando acudió como invitada al podcast “Call Her Daddy”.

Durante su charla con Alex Cooper, Taylor Frankie Paul calificó el incidente como el “momento más difícil de su vida”. Y aunque en ese entonces se desconocía el nivel de agresiones que alcanzaban los desencuentros con su ex pareja, afirmó que: “Nunca lastimé a mi hija ni hice nada intencional contra mis hijos”.

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