Dietas recomendadas por la IA: de herramienta útil o un riesgo para la nutrición de los adolescentes

Un nuevo estudio divulgado por Frontiers in Nutrition revela que los planes de dieta basados en inteligencia artificial (IA) proporcionan recomendaciones nutricionales inadecuadas para adolescentes, lo que sugiere la necesidad de mayor supervisión profesional.

La investigación comparó planes dietéticos generados por cinco modelos de IA (ChatGPT-4o, Gemini 2.5 Pro, Claude 4.1, Bing Chat-5GPT y Perplexity) con opciones elaboradas por dietistas. Los resultados indican que la IA subestima consistentemente la ingesta de nutrientes clave.

Comparación de planes dietéticos generados por modelos de IA con opciones elaboradas por dietistas Crédito: Frontiers in Nutrition | Cortesía

Aumento de la obesidad juvenil

El sobrepeso y la obesidad en adolescentes han alcanzado cifras alarmantes, con 390 millones de jóvenes afectados en 2022. Este incremento ha generado una necesidad urgente de asesoramiento dietético.

Dada la típica sobreabundancia de grasas y bajo contenido de carbohidratos, los niños con bajo peso al nacer, según los autores, podrían basarse más en dietas populares como la cetogénica que en guías científicas. Este enfoque bajo en carbohidratos y alto en grasas podría alterar el crecimiento, el metabolismo y el desarrollo cognitivo durante este período crucial del desarrollo, advierten.

Las implicaciones de la obesidad en la salud de los adolescentes incluyen diabetes tipo 2, problemas cardiovasculares y peor calidad de vida, enfatizando la importancia de una dieta equilibrada.

Nutrientes que la IA tiende a subestimar

Los planes dietéticos generados por IA para adolescentes suelen subestimar nutrientes esenciales para el crecimiento, según el estudio. Esto puede llevar a déficits calóricos y desequilibrios que afectan el desarrollo óseo y físico.

Déficit calórico. La IA calcula en promedio 700 calorías menos al día que un dietista humano, equivalente a omitir una comida completa. Esto compromete la energía necesaria para el crecimiento adolescente.

Carbohidratos. Los planes priorizan menos carbohidratos (32-36% de la ingesta energética), cuando los adolescentes necesitan más para energía y desarrollo cognitivo.

Micronutrientes críticos. Subestima calcio (para densidad ósea), hierro (para volumen sanguíneo), fibra y vitamina D, aumentando riesgos de osteoporosis y problemas digestivos a largo plazo.

Otros desequilibrios. Aunque sobreestima proteínas (21-24%) y grasas (41-45%), estos excesos no compensan las carencias y pueden sobrecargar riñones o alterar el pH sanguíneo.

Limitaciones en planes de dieta basados en IA

Los planes de dieta generados por IA mostraron deficiencias en términos de energía total y contenidos de macronutrientes. Este desajuste puede afectar el crecimiento y desarrollo cognitivo en adolescentes.

El estudio señala que los modelos de IA no cumplieron con las recomendaciones internacionales y presentaron una inadecuada composición de micronutrientes, lo que limita su uso clínico sin supervisión profesional.

La investigación concluye que la dependencia de los planes de dieta generados por IA sin la supervisión de expertos puede conllevar riesgos significativos. Se recomienda que los adolescentes busquen asesoramiento profesional para una nutrición adecuada.

Papel de los profesionales de la salud

Los profesionales de la salud (nutricionistas, médicos, pediatras, etc.) desempeñan un papel clave al supervisar las dietas basadas en inteligencia artificial, porque actúan como filtro clínico y garante de seguridad para el paciente.

Validación y ajuste de planes. Los sistemas de IA pueden generar planes nutricionales personalizados, pero suelen cometer errores de equilibrio energético o de micronutrientes, especialmente en grupos vulnerables como adolescentes o personas con enfermedades crónicas. Los profesionales revisan esos planes, ajustan calorías, nutrientes y porciones según la edad, peso, patologías, medicación y contexto cultural, evitando riesgos para el crecimiento, el metabolismo o la salud general.

Vigilancia de riesgos y salud integral. Los programas dirigidos por IA no captan bien señales clínicas ni socioemocionales (por ejemplo, trastornos de la conducta alimentaria, ansiedad o sobrepeso asociado a estrés). El profesional de la salud monitorea estos aspectos, detecta signos de desnutrición, uso inadecuado de “dietas milagro” o automedicación, y adapta la dieta como parte de un cuidado integral que incluye hábitos, actividad física y apoyo psicológico.

Educación y acompañamiento. Además de corregir algoritmos, los profesionales educan al paciente sobre cómo interpretar las sugerencias de IA, por qué no todas las recomendaciones son útiles o seguras y cómo combinar tecnología con criterio clínico. De esta forma, la IA se convierte en una herramienta de apoyo (registro de comidas, recordatorios, análisis de patrones), mientras el profesional sigue siendo quien toma decisiones terapéuticas y acompaña el proceso a largo plazo.

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