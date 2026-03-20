Gobernador de Illinois propone procesar al equipo antiinmigrantes de Donald Trump por violar la ley

Jay Robert Pritzker, gobernador de Illinois, sugiere que, en caso de recuperar la Casa Blanca en las elecciones de 2028, los demócratas deberían impulsar un programa encaminado a procesar penalmente a los funcionarios de la administración Trump a cargo de detener inmigrantes con el objetivo de deportarlos, aunque para ello presuntamente hayan violado la ley.

Durante una entrevista concedida al diario The New York Times, el multimillonario de 61 años se refirió a la necesidad de “restablecer el estado de derecho” a través de su propia versión del Proyecto 2025, el plan de políticas conservadoras de la Heritage Foundation para las administraciones presidenciales, publicado en casi todos los ciclos electorales desde la década de 80´s.

“No creo que se pueda resumir así, pero tenemos que restablecer el estado de derecho, y eso significa exigir responsabilidades a quienes han infringido la ley. Me refiero a los miembros de esta administración y a los agentes federales que lo han hecho. Procesarlos penal y civilmente. Lo que sea que podamos hacer”, indicó.

J.B. Pritzker, gobernador de Illinois, mantiene una disputa con el presidente Donald Trump por rehusarse a cooperar con el ICE para detener y deportar inmigrantes. (Crédito: Erin Hooley / AP)

De hecho, desde enero, la oficina de Pritzker, emitió un comunicado de prensa, donde le solicitó a la Comisión de Responsabilidad de Illinois analizar las declaraciones públicas y las decisiones políticas de los líderes clave de la Operación Midway Blitz, una acción del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dirigida a la detención de personas en Chicago, Illinois, y sus áreas aledañas.

En el documento, el mandatario de Chicago les exigía rendir cuentas por el manejo de la ley que ejercieron: Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca; Kristi Noem, exsecretaria de Seguridad Nacional (DHS); Tricia McLaughlin, exsecretaria adjunta del DHS; Tom Homan, zar fronterizo; Tom Lyons, director interino del ICE; Rodney Scott, comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP); y Corey Lewandowski, exempleado especial del gobierno para el DHS.

Debido a que se ha rehusado a colaborar con el ICE como se lo pidió Donald Trump a todos los gobernadores para impulsar su plan de concretar la deportación de extranjeros carentes de estatus legal en Estados Unidos, J.B. Pritzker lleva meses confrontando al magnate neoyorquino e incluso en enero logró, mediante el apoyo de una jueza y la ratificación de la Corte Suprema, el retiro de la Guardia Nacional de Illinois.

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