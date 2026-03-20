Horóscopo de hoy de Nana Calistar 20 de marzo de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO
Es momento de que te caiga el veinte de todo lo que vales y dejes de andar dudando de ti como si no supieras el paquetazo que traes, porque cuando te decides, arrasas, pero cuando te gana la flojera, ni tú te aguantas. Este 20 de marzo te pone en una balanza donde tendrás que elegir entre seguir en lo cómodo o atreverte a ir por eso que tanto has soñado, y ya sabes que lo cómodo a la larga sale caro, sobre todo cuando se trata de tu felicidad. Date gustos, sí, cómprate eso que tanto quieres, consiéntete sin culpa, porque siempre estás viendo por los demás y al final te dejas para después, y luego andas con cara de limón chupado.
En el amor la cosa se pone medio intensa, si tienes pareja van a salir dudas, inseguridades y uno que otro reclamo que ya traían guardado, aquí el chiste no es pelear, es hablar claro y sin rodeos, porque si siguen guardando cosas, se les va a hacer un nudo que ni con ganas se desata. Y si no tienes pareja, no te hagas, opciones te sobran, pero te encanta hacerte del rogar o escoger lo más complicado, como si el sufrimiento fuera requisito. Ya madura en eso, no todo lo difícil vale la pena.
Traes la cabeza llena de ideas, planes y sueños, pero también una flojera marca diablo que no te deja avanzar, y ahí es donde tú solito te pones el pie. De nada sirve imaginar tanto si no te mueves, así que ponte las pilas porque el tiempo no espera y las oportunidades menos. Si te aplicas, vienen cambios buenos en cuestión de casa o incluso vehículo, pero si sigues dejando todo para mañana, te vas a quedar viendo cómo otros sí avanzan.
En lo económico, cuidado con andar gastando en cosas que ni necesitas, que luego andas batallando y echándole la culpa a la vida cuando el problema es que no sabes administrarte. No todo lo que brilla vale la pena comprarlo, aprende a medirle el agua a los camotes.
Ojo con las amistades, porque no todo el que te sonríe es tu gente, hay alguien cerca que escucha de más y habla peor, así que mide lo que cuentas, no todos merecen saber de tu vida. Y en la salud, bájale tantito a los excesos porque el cuerpo te va a pasar factura, sobre todo con el peso, que ya te está avisando que necesitas hacer algo, no por estética, sino por bienestar.
Este día te pide que te pongas en primer lugar, que te tomes en serio y que dejes de sabotearte. Porque talento tienes, carácter también, pero te falta constancia. Y cuando logres juntar todo eso, no va a haber quien te pare.
VIRGO
Se te va a caer más de una venda de los ojos en estos días, y no porque seas ingenuo, sino porque te encanta justificar a quien no lo merece. Este 20 de marzo viene a ponerte claridad, de esa que no duele… quema. Amistades empiezan a desaparecer y no es mala suerte, es limpieza, porque ya era hora de que dejaras de rodearte de gente que te sonríe de frente y te critica a espaldas. No te sorprendas cuando descubras quién es quién, porque en el fondo ya lo sabías, nomás te hacías el que no veía.
Traes un revoltijo en el corazón, un día quieres mandar todo al carajo, largarte lejos y empezar de cero, y al otro estás dispuesto a luchar por lo que amas como si no hubiera mañana. Aquí la clave es que no te dejes llevar por el impulso del momento, respira, piensa y escucha tu intuición, porque esa no se equivoca, aunque a veces no te guste lo que te dice. No todo lo que quieres te conviene, y no todo lo que duele es malo.
En el amor, cuidado con los encuentros pasajeros que llegan con promesas bonitas y terminan dejándote más vacío que satisfecho. No es que no disfrutes, pero tú no eres de medias tintas, te involucras, te encariñas y luego te cuesta soltar. Así que si te vas a meter, hazlo sabiendo que puede no haber más que un rato, para que después no andes recogiendo pedazos de algo que ni siquiera empezó bien.
En lo económico vienen movimientos interesantes, oportunidades de mejorar ingresos o acomodarte mejor, pero también un llamado fuerte a que dejes de gastar en tonterías. Porque sí, ganas, pero también te gusta darte gustos que luego te pasan factura. Aprende a decir “no” incluso cuando se trate de ti, porque no todo capricho es necesidad. Y mucho menos cuando tu estabilidad está en juego.
Tu gran reto en este momento es aprender a poner límites, y no solo con extraños, también con la familia. Porque ahí es donde más te cuesta, donde dices que sí aunque no quieras, donde te cargas problemas que no te corresponden. Ya no estás para quedar bien con todo mundo, estás para estar bien contigo. Y si a alguien no le parece, que se aguante.
Vienen sorpresas que te van a sacudir, pero también a abrir los ojos de una manera muy fuerte. Algo pasará que te hará valorar lo que tienes, lo que eres y lo que has construido. Y ahí vas a entender que la vida no te ha quitado nada, solo te ha acomodado mejor las piezas. Mucho cuidado con distracciones al manejar o andar en la calle, porque los accidentes estarán rondando por imprudencias, no por destino. No te confíes, que a veces por andar pensando en mil cosas descuidas lo importante.
Este es un momento de crecimiento real, de esos que no se presumen, pero se sienten. Si haces lo que te toca, si te eliges y te respetas, vienen cosas muy buenas para ti. Pero si sigues dudando y dejando que otros decidan por ti, te vas a quedar en el mismo lugar viendo pasar la vida. Y tú no naciste para eso.
LIBRA
Tu economía empieza a agarrar saborcito bueno, de ese que poco a poco se siente en la cartera y en la tranquilidad, pero tampoco te emociones de más ni andes cantando victoria antes de tiempo, porque todavía hay gente bien envidiosa rondando y nomás está esperando que te descuides para meterte el pie. Este 20 de marzo te pide discreción, aprende a guardar tus planes como guardas tus mejores secretos, porque no todo el mundo merece saber hacia dónde vas ni qué estás construyendo. A veces por andar contando de más, terminas salando lo que apenas iba agarrando forma.
En la familia vienen sorpresas, algunas te van a sacar una sonrisa y otras te van a dejar pensando, pero todas te van a enseñar algo. No te cierres, aunque a veces sientas que te desesperan, ahí hay aprendizajes importantes para ti. Eso sí, no cargues problemas que no son tuyos, porque luego terminas agotado y sin ganas ni de levantarte de la cama.
Y hablando de eso, habrá días en los que te cueste arrancar, donde la flojera y el desánimo te quieran ganar, pero no es que no puedas, es que necesitas reencontrarte contigo. El amor, bien llevado, te va a ayudar a sanar partes de ti que ni sabías que estaban lastimadas. Si tienes pareja, entran en una etapa donde se dicen las cosas como son, sin tanto adorno, y ahí es donde se ve si hay madera para algo serio o si nomás era puro cuento bonito. Entiende algo: quien quiere estar, se queda sin que lo ruegues.
En tu estilo de vida hay cambios que ya no puedes seguir posponiendo, sobre todo en la alimentación y en cómo te estás cuidando. Tu cuerpo te está dando señales, pero tú te haces como que no ves. No se trata de matarte de dieta, pero sí de dejar de abusar de lo que sabes que te hace daño. También cuidado con caídas o golpes, andas medio distraído y eso te puede meter en un susto.
Vienen oportunidades de viaje que te van a llenar el alma, pero más allá del paseo, lo importante es lo que vas a reflexionar. Es momento de sentarte contigo mismo y analizar en qué la has regado, no para castigarte, sino para no repetir la misma historia de siempre. Porque si no aprendes, la vida te vuelve a poner la misma lección, pero más fuerte.
Deja que la gente hable, que ladre si quiere, tú enfócate en lo tuyo. Lo que sale de tu boca habla de lo que traes dentro, así que cuida tu forma de expresarte, porque también ahí defines tu camino. Vienen días buenos, pero dependen mucho de qué tanto estés dispuesto a cambiar lo que ya no te suma. Hoy más que nunca, elige paz, elige avanzar y sobre todo, elígete a ti. Porque cuando tú estás bien, todo alrededor comienza a acomodarse solito.
ESCORPIÓN
Ya estuvo suave de estar dando vueltas en lo mismo, de caer en el mismo juego y luego preguntarte por qué no avanzas. Este 20 de marzo te pone de frente con esa realidad que ya conoces pero que te cuesta aceptar: hay ciclos que tienes que cerrar sí o sí, aunque duelan, aunque cuesten, aunque sientas que se te va la vida en eso. Porque mientras sigas aferrado a lo que ya no es, no le haces espacio a lo que sí puede ser.
Tú sabes perfectamente lo que quieres, y cuando se te mete algo en la cabeza lo consigues, pero el detalle es el corazón, ahí es donde se te mueve todo, donde te vuelves débil, sobre todo cuando se trata de familia o de gente que quieres. Vienen roces familiares por comentarios mal dichos o mal entendidos, así que mide lo que dices, porque una palabra tuya puede encender un fuego que después ni tú vas a saber cómo apagar.
Es momento de limpiar tu círculo, de mandar lejos a toda esa gente que te drena, que te busca solo cuando necesita algo y que no aporta nada bueno. No es egoísmo, es amor propio. Aprende a quedarte con quien suma y a soltar a quien estorba, porque tú no estás para cargar con nadie. En el amor, vienen oportunidades importantes, pero también un cansancio muy marcado de tu parte. Ya no te impresionan las palabras bonitas ni los cuentos baratos, ya quieres hechos, estabilidad, algo que valga la pena. Y eso está bien, porque por fin estás entendiendo que no necesitas cualquier cosa para sentirte acompañado. Mejor solo que mal acompañado, y eso ya te lo tatuaste en la cabeza.
En lo económico se ven movimientos favorables, oportunidades de mejorar o recuperar algo que pensabas perdido, pero ojo con en qué metes tu dinero, no todo lo que parece negocio lo es. Analiza bien antes de soltar un peso, porque podrías arrepentirte después. Un viaje podría cancelarse o cambiar de planes, pero no lo veas como algo negativo, más bien como una señal de que no era el momento. También hay posibilidades de cambio de casa, ya sea tuyo o de alguien cercano, y eso traerá movimientos en tu rutina.
Si tienes pareja, cuidado con la monotonía, porque eso es lo que más desgasta, no la falta de amor. Necesitan innovar, salir de lo mismo, volver a conectar, porque si no, la relación se enfría y luego ni con ganas revive. En la salud, cuida las vías respiratorias, no te confíes con cambios de clima o descuidos, porque podrías terminar batallando más de lo que crees.
Este es un momento de renacer, pero de verdad, no a medias. De soltar, de empezar de cero y de recordar quién eres y lo que vales. Porque cuando te lo crees, cuando te lo tomas en serio, no hay quien te detenga.
PISCIS
Deja de andar esperando que la gente te dé lo mismo que tú das, porque ahí es donde te estás fallando solito. Este 20 de marzo te abre los ojos de una forma muy clara: no todos tienen tu corazón, ni tu manera de querer, ni tus ganas de darlo todo. Y cuando sigues esperando lo mismo de los demás, terminas con la mano estirada y el alma medio rota. Así que ya bájale dos rayitas a las expectativas y mejor observa, quien quiera estar, va a estar sin que tengas que rogarle ni demostrarle de más. Se vienen encuentros, coqueteos, amores de una noche que te van a mover más de lo que tú crees, porque tú no eres de apagar el sentimiento así como así. Puedes decir que es juego, que es momentáneo, pero en el fondo te involucras, y luego andas pensando de más. Disfruta, sí, pero sin perderte, porque luego te quedas con recuerdos que pesan más que bonito.
Estás entrando en una etapa donde los cambios ya no son opción, son necesidad. Y aunque por fuera te haces el fuerte, por dentro te entra esa nostalgia bien traicionera, recordando a personas que ya no están, momentos que no regresan y decisiones que te hubiera gustado tomar distinto. Pero entiéndelo bien: no puedes vivir mirando el retrovisor. Lo que fue, ya fue. Y lo que viene depende de qué tanto te atrevas a soltar. Traes mucha sensibilidad a flor de piel, y eso puede jugar a tu favor o en tu contra. Porque así como puedes conectar bonito con la gente, también te puedes dejar influenciar por comentarios tontos de personas que ni valen la pena. No permitas que nadie te meta ideas que te hagan dudar de ti, porque tú sabes perfectamente lo que eres y lo que puedes lograr.
Es momento de que te muestres tal cual eres, sin máscaras, sin querer quedar bien con todos. Porque cuando te escondes o te haces chiquito por agradar, te traicionas. Y tú no estás para eso. Ve por tus objetivos, pero sin prisa, no quieras correr cuando apenas estás aprendiendo a caminar firme. Todo llega, pero a su tiempo. En el amor, deja de pensar que alguien se va a quedar a la fuerza. Nadie es propiedad de nadie. Quien se queda, es porque quiere, porque le nace, porque le gusta lo que ve en ti. Y cuando entiendas eso, vas a dejar de sufrir por quien no supo valorarte.
Este es un momento para reencontrarte contigo, para sanar, para cerrar ciclos y abrirte a lo nuevo sin miedo. Porque aunque a veces sientas que todo pesa, también es cierto que estás más fuerte que antes. Y lo que viene, si lo sabes manejar, puede ser mucho mejor de lo que imaginas.
ACUARIO
Bájale tantito a la velocidad, porque traes unas ganas de comerte el mundo que se te olvida que todo lleva su proceso. Este 20 de marzo te pone en una posición donde tienes que entender que no todo se logra de golpe, que hay escalones que se tienen que subir uno por uno, porque si te los brincas, la caída puede ser más dura de lo que imaginas. Y tú no estás para empezar de cero otra vez por andar de acelerado.
Traes pensamientos del pasado que te andan rondando, ganas de buscar a personas que ya fueron, que en su momento significaron mucho, pero que ya cumplieron su ciclo. Y aunque te dé curiosidad o nostalgia, tienes que ser honesto contigo: no regresan para mejorar tu vida, regresan para revolverla. Así que mejor déjalos donde están, porque lo que ya cerró, no necesita reabrirse.
En el amor, cuidado con hacerte ideas en la cabeza sin tener pruebas. Si tienes pareja, podrías armar un drama innecesario por suposiciones que solo existen en tu mente. Aprende a preguntar, a comunicarte, a no adelantarte a conclusiones que solo te desgastan. No todo es lo que parece, y muchas veces tú mismo te metes en broncas por pensar de más.
Traes una energía muy buena, muy movida, llena de sueños, metas y ganas de avanzar. Y lo mejor es que poco a poco eso que tanto has buscado empieza a tomar forma. Algo que dabas por perdido o que veías muy lejos, empieza a acercarse, así que no te desanimes, porque sí se te va a dar, pero necesitas constancia.
Es momento de que te celebres, de que te reconozcas todo lo que has avanzado, porque eres muy bueno para exigirte, pero no tanto para aplaudirte. Y también es momento de ver por ti, de dejar de vivir con miedo al qué dirán. Exprésate como eres, sin filtros, sin máscaras, porque quien te quiera, te va a aceptar así, y quien no, que le siga su camino. Aléjate de personas conflictivas, de esas que solo traen drama y problemas, porque te contaminan la energía y te desvían de lo que realmente importa. No cambies tu esencia por complacer a nadie, porque cuando lo haces, te pierdes.
Este es un momento de crecimiento, de enfoque y de madurez. Si haces las cosas bien, si te tomas en serio tus metas y respetas tus tiempos, vienen cosas muy buenas. Pero si te dejas llevar por la prisa, el pasado o las ideas equivocadas, tú mismo te puedes meter el pie. Y ya no estás para eso.
CAPRICORNIO
No te me rebajes ni tantito por querer encajar donde no te valoran, porque tú no naciste para andar mendigando respeto ni bajarte al nivel de gente que ni sabe lo que quiere. Este 20 de marzo te pone en una posición donde vas a tener que recordar quién eres y cuánto vales, porque hay mucha envidia alrededor, de esa silenciosa que sonríe bonito pero por dentro desea que te caigas. No te enganches, pero tampoco seas ingenuo, no todo el que te aplaude está de tu lado.
Tu palabra va a ser clave en estos días, así que cuidado con lo que dices, porque andas con la lengua suelta y podrías soltar verdades sin filtro que después te van a meter en problemas. No todo se dice, no todo se aclara, a veces el silencio vale más que mil explicaciones. Aprende a elegir tus batallas, porque no vale la pena desgastarte con cualquiera.
Tu color para este día es el blanco, úsalo como símbolo de claridad, de limpieza y de enfoque. Necesitas ordenar tu mente, porque últimamente te has dejado influenciar mucho por amistades que no siempre te aconsejan bien, y por seguirles la corriente has cometido errores que ni siquiera eran tuyos. Ya es momento de pensar por ti, de decidir por ti y de hacerte responsable de lo que quieres construir.
En lo sentimental, aunque te haces el fuerte y el que no siente, la verdad es que traes el corazón medio cargado, sobre todo cuando ves que tus planes no se han dado como tú quisieras. Te frustras más de lo que aceptas, y eso te vuelve más duro, más seco, más complicado. Pero la vida te va a dar otra oportunidad en el amor, eso sí, no esperes que llegue si sigues con ese carácter que espanta hasta al más paciente. Bájale dos rayitas, no todo es control ni exigencia. Si estás soltero, disfrútalo, pero disfrútalo bien, sin andar haciendo tonterías que después te pasen factura. Puedes conocer gente, divertirte, darte tus gustos, pero con conciencia, porque tú no eres de los que no sienten nada, aunque te hagas. Y sí, se marca un encuentro de una noche que te va a mover más de lo que pensabas.
En lo económico, vienen cosas buenas si te atreves a creer en ti y en lo que haces. Negocios, ideas, proyectos que pueden dejarte ganancias, pero solo si te aplicas y dejas de dudar. No es momento de hacerte chiquito, es momento de crecer. También se te presenta la oportunidad de poner en su lugar a alguien que ya te tenía hasta el tope. Y esta vez no vas a medir palabras, pero hazlo con inteligencia, no desde el coraje, sino desde la seguridad de quien sabe lo que vale.
Este día te pide firmeza, pero también corazón. Porque cuando logres equilibrar ambos, no va a haber quien te detenga.
SAGITARIO
Prepárate porque se te mueve el tapete de un momento a otro, y no en mal plan, al contrario, pero sí de esos cambios que te sacan de la rutina y te obligan a reaccionar. Este 20 de marzo trae un viaje exprés que no tenías en mente, pero que te va a caer como anillo al dedo, ya sea para despejarte, para cerrar ciclos o para abrirte a nuevas experiencias que te van a dejar pensando más de lo que imaginas.
En la familia puede haber una preocupación por la salud de alguien cercano, pero no te alarmes de más, porque todo va a salir bien. Eso sí, te va a servir para valorar más a los tuyos y para darte cuenta que no todo es trabajo, pendientes o prisas. Tu forma de ser sigue madurando, y eso se nota, ya no reaccionas igual que antes, ya no te enganchas tan fácil, y aunque a veces sientas que has cambiado mucho, en realidad estás evolucionando. En el amor, si tienes pareja, la relación mejora, se estabiliza y se fortalece, pero porque ambos están poniendo de su parte. Y si estás soltero, viene alguien que te va a mover el piso, pero no de esos amores pasajeros, sino de los que te hacen pensar diferente.
En lo laboral se abren oportunidades importantes, cambios que pueden traerte más dinero y estabilidad, pero también más responsabilidad. Así que no te duermas, porque lo que viene es bueno, pero necesitas estar atento para aprovecharlo. Dinero extra se asoma, ese que cae como bendición y que te ayuda a acomodar deudas o darte uno que otro gustito.
Eso sí, cuidado con quedarte atorado en el pasado, en lo que fuiste o en lo que pudo ser. Porque si sigues mirando atrás, no vas a avanzar. La vida te está empujando hacia adelante, pero tú a veces te resistes por nostalgia o costumbre. También necesitas aprender a ser más reservado con tus planes. No todo se cuenta, no todo se comparte, porque hay gente que no soporta verte avanzar y con su mala vibra terminan afectando lo que estás construyendo. Mejor trabaja en silencio y deja que los resultados hablen por ti.
Es momento de soltarte de responsabilidades que no te corresponden, de dejar de cargar con problemas ajenos y de enfocarte en lo que sí es tuyo. Porque mientras sigas resolviendo la vida de otros, la tuya se queda en pausa. Este es un día para moverte, para decidir y para confiar en lo que viene. Porque aunque no lo tengas todo claro, sí vas por buen camino. Y eso ya es ganancia.
ARIES
Ya deja de hacerte chiquito cuando sabes perfectamente de lo que eres capaz, porque cuando te decides, no hay quien te pare. Este 20 de marzo viene con movimiento, planes y uno que otro chisme que te va a caer como balde de agua fría, porque te vas a enterar quién andaba metiendo tu nombre donde no debía. No hagas corajes de más, mejor toma nota y aléjate, porque no todos merecen un lugar en tu vida, y mucho menos tu energía.
Se marca un viaje que empieza a tomar forma, algo que te va a servir para desconectarte, pensar mejor y acomodar ideas. Y sí, te hace falta, porque traes la cabeza llena de cosas, unas buenas y otras que ya deberías soltar. También cuidado con una persona de piel aperlada a morena que no viene con buenas intenciones, no es paranoia, es intuición, y tú sabes perfectamente cuándo algo no vibra bien. No le des entrada a quien no te suma.
Es momento de creer en ti sin tanto rodeo, porque oportunidades sí hay, pero si sigues dudando, se te van a ir como agua entre los dedos. Se ve posibilidad de negocio, algo pequeño que puede crecer si le echas ganas, pero necesitas dejar de postergar y empezar a actuar. Nadie va a venir a cumplir tus sueños por ti.
En el amor, la vida te va a sorprender con un mensaje, una llamada o una noticia de alguien importante que te va a mover emociones que creías ya acomodadas. Aquí el punto es que no te vuelvas a enganchar con lo mismo de antes. Aprende de lo vivido, porque ya no estás para repetir historias que ya te sabes de memoria. Quien te quiera, te lo va a demostrar con hechos, no con palabras bonitas ni promesas vacías.
Tienes un carácter fuerte, directo, sin pelos en la lengua, y eso es tu arma más poderosa, pero también tu talón de Aquiles si no sabes medirlo. No se trata de quedarte callado, sino de decir las cosas con inteligencia, porque no todos merecen tu versión más intensa. Deja de gastar energía en personas que no te aportan nada, porque mientras tú estás pensando en ellos, hay gente que sí vale la pena esperando un espacio en tu vida. Aprende a elegir mejor en quién inviertes tu tiempo.
Y sobre todo, bájale tantito a ser tan duro contigo. Eres tu peor juez, te exiges más de la cuenta y cuando no cumples, te castigas. Aprende a reconocerte también lo que sí haces bien, porque no todo es regaño. Este es un día para avanzar, para tomar decisiones y para dejar de mirar atrás. Porque cuando te enfocas, cuando te crees lo que vales, no hay meta que no puedas alcanzar.
TAURO
Se viene una noticia de una amistad que te va a dejar con cara de “¿es neta?”, porque no te lo esperabas y te va a incomodar más de lo que quisieras aceptar. Pero también te va a servir para abrir los ojos y darte cuenta de cosas que venías ignorando. Este 20 de marzo te pone en un mood medio sensible, medio pensativo, donde el pasado se te atraviesa sin avisar y te trae recuerdos que no siempre son bonitos.
Has estado pensando demasiado en lo que ya fue, en lo que no funcionó, en lo que pudiste haber hecho distinto, y eso solo te está drenando energía. Ya suelta, porque no puedes avanzar si sigues cargando historias viejas. La vida no se detiene por nadie, y tú tampoco deberías.
Es momento de que despiertes, de que te pongas las pilas con todos esos proyectos que traes en mente pero que sigues dejando para después. Porque oportunidades sí hay, pero no son eternas. Si no las tomas tú, alguien más lo va a hacer. Cree más en ti, porque tienes con qué, pero te falta decisión. En lo emocional, andas más sensible de lo normal, cualquier cosa te afecta, cualquier comentario te cala, y eso te puede jugar en contra si no sabes manejarlo. No todo es personal, no todo es contra ti, aprende a filtrar lo que sí vale la pena y lo que no.
Se ve un viaje en puerta, pero también la posibilidad de que alguien lo arruine con su indecisión o flojera. Aquí el consejo es claro: no dependas de nadie para hacer lo que quieres. Si se da en grupo, qué bueno, y si no, lánzate tú solo, porque no puedes seguir esperando a que los demás se alineen contigo. En el amor, si tienes pareja y la sientes distante, no te hagas ideas raras, mejor observa, analiza y habla. Hay razones detrás de ese comportamiento, y si no preguntas, no vas a entender nada. Y si no tienes, tampoco te desesperes, porque primero necesitas estar bien contigo.
En lo económico, hay suerte, incluso podrías ganar algo en juegos de azar, pero ojo, porque así como llega, se va. No te confíes ni gastes en tonterías, porque después vienen los arrepentimientos.
También necesitas cuidar tu energía, porque a veces traes un humor que ni tú te aguantas y terminas alejando a personas que sí valen la pena. No es que seas mala persona, es que no siempre sabes manejar lo que sientes. Este es un momento para acomodarte, para decidir y para dejar de vivir en el pasado. Porque cuando logres eso, todo lo demás empieza a fluir mejor. Y tú ya necesitas paz, no más caos.
GÉMINIS
Ya bájale a la confianza tan rápido, porque no todo el que llega con sonrisa viene con buenas intenciones. Este 20 de marzo te pone frente a una prueba bien clara: saber distinguir quién sí y quién no. Hay una amistad que se te va a acercar muy amable, muy disponible, como si fuera tu alma gemela, pero aguas, porque detrás de esa buena vibra hay intereses escondidos y si no te pones listo, te puede meter en un problemón, sobre todo si tienes pareja. No todo se cuenta, no todo se comparte, aprende a guardar lo tuyo.
En lo económico, cuidado con lo que deseas y cómo lo buscas, porque podrías querer ganar rápido y terminar perdiendo más de la cuenta. No todo negocio es bueno, ni todo dinero fácil es seguro. Analiza bien antes de mover un peso, porque podrías arrepentirte por no haber pensado con cabeza fría. Tu forma de ver la vida está cambiando, y eso es bueno, pero también te estás dando cuenta que en el pasado tomaste decisiones desde la emoción y no desde la razón. Este es el momento de corregir, de ajustar y de empezar a actuar con más inteligencia, porque ya no estás para andar tropezando con la misma piedra.
Si tienes pareja, viene una noticia que los va a unir más que nunca, y de paso se va a quitar del camino una persona que nomás estaba estorbando. Aquí es donde te toca ponerte las pilas, cuidar lo que tienes y no darlo por hecho. Conquista diario, no solo cuando sientas que lo estás perdiendo. Y sí, también se marca un encuentro bien intenso, de esos que te dejan sin aliento y con la sonrisa pícara todo el día. Disfrútalo, pero sin perder la cabeza, porque luego te clavas de más y terminas confundiendo placer con sentimiento.
Un amor del pasado puede aparecer, pero ya no te mueve igual, y eso es ganancia. Porque por fin entiendes que hay cosas que ya no tienen lugar en tu presente. No regreses por costumbre ni por curiosidad. Vienen sueños importantes, mensajes que no debes ignorar, corazonadas que te van a avisar de cosas que no ves despierto. Hazles caso, porque tu intuición anda más afinada que nunca.
Eso sí, bájale a la prisa, porque por querer llegar rápido has dejado pasar momentos que valían la pena. No todo es correr, también hay que saber disfrutar el camino. Este día te pide inteligencia, control y malicia bien usada. Porque cuando juntas todo eso, nadie te ve la cara. Y tú ya no estás para que te agarren de bajada.
CÁNCER
Se te va a caer una venda de los ojos que ya llevaba rato floja, pero tú no querías jalarle. Este 20 de marzo te muestra la verdadera cara de una persona de tu familia, y aunque te duela aceptarlo, vas a entender que no era tan buena como pensabas. No es traición, es realidad, y más vale tarde que nunca abrir los ojos. En el amor, cuidado con meterte en cosas que sabes perfectamente que no te convienen. Amores de una noche pueden parecer divertidos al inicio, pero contigo nunca son solo eso. Tú te involucras, te encariñas y luego terminas lastimado. Y la verdad, ya tienes suficiente con tus propias batallas como para meterte en más enredos.
Andas en días raros, de esos en los que no te encuentras, donde no sabes qué quieres ni hacia dónde vas. Y eso pasa porque no te has detenido a preguntarte qué te hace feliz realmente. Has vivido mucho para los demás, para cumplir, para quedar bien, pero poco para ti. Y ya es momento de cambiar eso. Se marcan dos amores importantes que podrían moverte todo, pero también confundirte. Aquí el riesgo es que quieras todo y al final no te quedes con nada. Piensa bien antes de actuar, porque no todo lo que llega es para quedarse.
También se ve una separación o un distanciamiento fuerte, ya sea tuyo o de alguien cercano, y eso te va a hacer reflexionar bastante sobre lo que quieres en tu vida. Una salida se cancela, pero no lo tomes a mal, porque todo pasa por algo.
Ojo con una amistad que te va a jugar chueco o que podría meterte en chismes. No te enganches, porque luego el problema crece más de lo necesario. Aprende a quedarte callado cuando es lo más inteligente. Si estás soltero, deja de andar mendigando atención o cariño, porque eso solo te pone en una posición donde te ven como opción y no como prioridad. Tú vales mucho como para andar rogando.
También cuidado con subidas de peso, porque has estado descuidando mucho lo que comes y eso te va a pasar factura. No se trata de dejar todo lo que te gusta, pero sí de equilibrar.
Y muy importante: mide tus palabras. Porque cuando te enojas, sueltas cosas que hieren más de lo que imaginas, y a veces a personas que ni la deben ni la temen. Este es un momento para despertar, para valorarte y para dejar de cargar con lo que no te corresponde. Porque cuando lo hagas, tu vida empieza a acomodarse de una forma mucho más ligera y en paz.