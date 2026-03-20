Pronóstico del clima en Miami para este viernes 20 de marzo

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este viernes 20 de marzo indica que los termómetros llegarán hasta un máximo de 75 grados Fahrenheit (24ºC) en la Magic City. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 64% y habrá nubes y claros, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 16.16 mph de máxima en el día y los 11.18 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura llegará a los 64 grados Fahrenheit (18ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 3 y se prevén pocas nubes. Las ráfagas de viento serán de 11.18 millas por hora.

Por otra su parte, la sensación térmica o “temperatura real” estimada para esta jornada rondará los 75ºF (24ºC) de máxima y 75ºF (24ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 07:25 h, mientras que se pone en el horizonte a las 19:32 h. En total, tendremos 12 horas de sol durante el día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, el pronóstico indica que se prevé escasa nubosidad. Las temperaturas se moverán entre los 64 y los 77 grados Fahrenheit (18 y 25 grados Celsius).

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si quieres estar un paso adelante y conocer lo que se espera del tiempo en Miami en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian día a día, por lo que te recomendamos comprobar cada día nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Según los últimos datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada de mayores precipitaciones en Miami incluye el final de la primavera y el verano, con el otoño y el invierno como temporadas más secas. Como se puede ver en la gráfica de abajo, los meses de Agosto y Septiembre son los momentos en los que más agua cae en la ciudad.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

El clima de Miami es envidiado por muchas otras ciudades del continente, con inviernos templados y veranos no excesivamente cálidos, aunque la humedad en los meses más calientes es muy elevada lo que también incrementa la sensación térmica.

La época más cálida del año en Miami se ubica alrededor del mes de agosto, donde los termómetros suelen lograr los 87.3 °F (30.7 °C). Por su parte, el período más frío del año ocurre durante el mes de enero, en el que las temperaturas suelen disminuir hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

No te pierdas las novedades del clima en Miami en https://laopinion.com/tema/clima-en-miami/.