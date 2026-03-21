EE.UU. pide negar apelación de García Luna y confirma condena por vínculos con cártel de Sinaloa

El Departamento de Justicia de Estados Unidos pidió a un tribunal federal de Nueva York desestimar la apelación presentada por el exsecretario de Seguridad mexicano Genaro García Luna contra la sentencia de 38 años de prisión que le fue impuesta en octubre de 2024 por cargos de crimen organizado y narcotráfico.

El fiscal especial Adam Amir, en representación del fiscal en jefe del Distrito Este de Nueva York, Joseph Nocella, presentó un documento de más de 100 páginas en el que sostiene que las pruebas presentadas durante el juicio no dejan dudas sobre la cooperación de García Luna con el Cártel de Sinaloa, y que los posibles errores menores no afectan la validez del fallo.

García Luna declarado culpable de narcotráfico

En febrero de 2024, un jurado en la corte federal de Brooklyn declaró culpable a García Luna de cinco cargos relacionados con narcotráfico y delincuencia organizada. Tras desestimar una moción para repetir el proceso, el juez Brian Cogan fijó la sentencia en 38 años, con fecha de liberación prevista para 2052. Actualmente, el ex funcionario cumple su condena en el penal de máxima seguridad de Florence, Colorado.

La defensa de García Luna presentó su apelación ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, argumentando que el juez Bryan Cogan cometió errores al negar un nuevo juicio por presunto perjurio de testigos y problemas en la divulgación de pruebas, al admitir evidencia sobre su patrimonio y al limitar el acceso a información clasificada.

En respuesta, los fiscales indicaron que se cumplió con exceso en la entrega de evidencia, con más de un millón de documentos accesibles para la defensa. También señalaron que se excluyeron acusaciones aisladas o no corroboradas, como señalamientos de índole sexual.

Testigos contra García Luna

Durante el juicio, más de 25 testigos, incluidos nueve colaboradores, detallaron la colaboración de García Luna y su equipo con el Cártel de Sinaloa, así como los beneficios obtenidos a cambio. Los fiscales señalaron que errores menores en fechas o recuerdos de los testigos no descalifican la validez de sus testimonios.

Sobre la evidencia de su patrimonio, los fiscales indicaron que esta fue limitada pero suficiente para demostrar la riqueza obtenida por los sobornos. Según el escrito presentado a la corte, García Luna facilitó la distribución de drogas, la detención y asesinato de rivales del cártel, proporcionó escoltas armadas y suministró inteligencia y equipo policial al Cártel de Sinaloa.

Presuntos intentos de soborno de García Luna

La fiscalía también refutó el argumento de la defensa sobre la severidad de la pena, recordando que García Luna intentó sobornar a internos de la cárcel de Brooklyn para alterar testimonios en su contra.

Entre las pruebas se incluyen grabaciones de las negociaciones y documentos que establecían un guion para falsificar declaraciones.

La defensa cuenta con un plazo de 21 días hábiles para responder por escrito a los argumentos de la fiscalía. Posteriormente, si la corte lo considera necesario, se realizará una audiencia oral ante un panel de tres jueces, donde cada parte dispondrá de 10 a 20 minutos para exponer sus argumentos.

El tribunal puede decidir confirmar la sentencia, anular parcialmente el proceso y ordenar un nuevo juicio, o revocar totalmente la condena. La resolución final podría conocerse en menos de un año.

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