Sheinbaum logra 82% de nivel de aprobación, estos son los factores que influyeron

La presidenta de México Claudia Sheinbaum alcanzó su mejor valoración mediática durante febrero pasado, según el estudio ARMA (Análisis de Reputación Mediática de Actores) elaborado por Central de Inteligencia Política.

El análisis mensual indicó que la cobertura de la mandataria cerró con 82% de menciones positivas frente a solo 7% de menciones negativas. La opinión favorable estuvo impulsada por su agenda de reformas estructurales, resultados en seguridad, infraestructura y avances en materia laboral.

Polémica reforma laboral de Sheinbaum

El eje central de la cobertura fue la reforma electoral, anunciada por Sheinbaum durante su conferencia matutina. A esto se sumaron temas de infraestructura, como la inauguración del tramo final del Tren Interurbano El Insurgente, y logros en la agenda laboral, incluyendo la aprobación escalonada de la jornada de 40 horas semanales.

La muerte de “El Mencho”, líder del CJNG

Otro hecho relevante fue la confirmación de la muerte de Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, durante un operativo en Tapalpa, Jalisco. Aunque se registraron bajas en las fuerzas federales, los medios destacaron el debilitamiento del crimen organizado, resultado de la estrategia de seguridad promovida por Sheinbaum y ejecutada por Omar García Harfuch.

Este resultado se sumó a la caída de 42% en homicidios dolosos a nivel nacional reportada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Nacional (SESNSP).

Discurso en defensa de la soberanía nacional

En el ámbito internacional, la presidenta fortaleció su imagen con la defensa del envío de ayuda humanitaria a Cuba, pese a amenazas de aranceles de Donald Trump, y con su discurso nacionalista en el Día de la Bandera, con la frase “México jamás se ha arrodillado”.

La confirmación de México como sede del Mundial 2026 y las reuniones con el gabinete canadiense para consolidar el T-MEC proyectaron estabilidad económica y certidumbre.

Temas internos del país

A pesar del saldo positivo, surgieron focos críticos relacionados con roces internos en Morena, como la salida de Adán Augusto López del Senado para trabajo territorial y los desacuerdos con Marx Arriaga sobre los libros de texto. También generaron menciones negativas el manejo del secuestro de mineros en Sinaloa y las tareas pendientes en el rescate de Pasta de Conchos.

En conjunto, febrero de 2026 se consolidó como un periodo de fortalecimiento político para Claudia Sheinbaum, en el que la austeridad legislativa y los golpes al narcotráfico marcaron la percepción pública y reforzaron su proyección nacional, consolidando su presencia en la agenda mediática.

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