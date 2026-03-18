Embajador de EE.UU. en México destaca la “cooperación histórica” entre Sheinbaum y Trump

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó este miércoles la “cooperación histórica” entre ambas naciones bajo el liderazgo de Donald Trump y su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, con resultados concretos en ámbitos como la seguridad, el narcotráfico y la inmigración irregular.

“Bajo el liderazgo del presidente Trump y de la presidenta Sheinbaum estamos viendo una cooperación histórica (…) Nuestros gobiernos están trabajando juntos para detener el tráfico de fentanilo, interrumpir las armas de fuego ilícitas, combatir el tráfico de seres humanos y afrontar juntos la inmigración ilegal”, aseguró el diplomático en su intervención en la 109 asamblea general de socios del American Chamber México.

Según expuso, esta cooperación está dando resultados para las comunidades de ambos países, entre los que citó haber logrado la frontera “más segura de la historia”.

“La inmigración ilegal está en récords a la baja y hay cero liberaciones de migrantes en la frontera. (…) Las muertes relacionadas con el fentanilo en los Estados Unidos continúan disminuyendo mensualmente“, afirmó Jonhson.

De la misma manera, el representante diplomático puso en valor las extradiciones y las transferencias de criminales “extraordinarias” de México a Estados Unidos desde que Trump volvió a la Casa Blanca, lo que a su juicio refleja una “confianza y una determinación compartida” entre ambos gobiernos.

“Esta asociación refleja una verdad simple: cuando Estados Unidos y México trabajan juntos, somos más fuertes“, apuntó.

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México. Crédito: Sáshenka Gutiérrez | EFE

En este sentido, recordó su primer encuentro con Sheinbaum tras su designación como embajador, en el que la mandataria le dijo que la relación entre los dos países vecinos es como “un matrimonio, no nos podemos divorciar porque no nos podemos separar”.

“Estados Unidos y México continuarán construyendo una asociación más fuerte, más dinámica y más competitiva. Esperamos que los lazos entre nuestros pueblos continúen profundizándose, se fortalezcan, y que nos apreciemos y comprendamos mucho más”, sentenció el embajador, quien lleva un año representando a la Administración estadounidense en el país vecino.

Johnson recordó los vínculos culturales y económicos regionales existentes, al tiempo que subrayó que el Mundial de Fútbol de este año, que tendrá lugar en México, Estados Unidos y Canadá, demostrará la “fortaleza de nuestra cooperación y nuestra habilidad para coordinarnos más allá de nuestras fronteras”.

Dentro de esa cooperación norteamericana, recordó que la revisión del tratado comercial trilateral, conocido como T-MEC, comenzó esta semana, una negociación que percibió como una “oportunidad” para “profundizar la integración” y no como un “riesgo”.

“Tenemos que fortalecer nuestras cadenas de suministro aquí en el hemisferio occidental, aquí en Norteamérica, y reforzar nuestra competitividad y hacerlo en una economía global cada vez más compleja”, dijo.

Este miércoles comenzará en Washington la revisión formal del T-MEC, en una negociación en la que participará del lado mexicano el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, bajo tres ejes: reducción de importaciones especialmente de Asia, reglas de origen y seguridad de las cadenas de suministro. EFE

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