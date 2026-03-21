Golpe a “La Famlia Michoacana” en Puebla, arrestan a “El Topo”

Autoridades federales y estatales detuvieron a 16 personas, ligadas al grupo criminal de “La Familia Michoacana” señaladas por presunto cobro de piso (extorsiones) contra comerciantes del mercado Morelos, en la ciudad de Puebla, tras denuncias ciudadanas y un operativo en la zona norte de la capital.

El gobierno estatal informó que entre los arrestados se encuentra Luis Ángel “N”, alias “El Topo”, de 21 años, identificado como presunto líder de una célula de “La Familia Michoacana”, dedicada a la intimidación, amenazas y extorsión de locatarios en la capital del estado de Puebla, en el centro de México.

La acción se realizó en un inmueble ubicado en la calle 46 Norte, en la colonia 10 de Mayo, donde participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. En el lugar fueron detenidos 15 hombres y una mujer.

Detienen a “El Topo” y a otras 15 personas

Junto con “El Topo”, fueron aprehendidos Mateo “N”, de 54 años; Gabriel “N”, de 48; Rosario “N”, de 42; Jorge “N”, de 40; Juan “N”, de 39; Víctor “N”, de 38; Luis “N”, de 33; Arturo “N”, de 30; Francisco “N”, de 29; Jesús “N”, de 28; José “N”, de 28; Gonzalo “N”, de 28; Carlos “N”, de 27; Osmar “N”, de 25, y Néstor “N”, de 18 años.

Durante el operativo, las autoridades aseguraron 49 dosis de una sustancia con características similares al cristal, 29 dosis de presunta heroína, cinco dosis de cocaína, nueve bolsas de piedra y 10 dosis de hierba con características de marihuana. También fueron decomisadas un arma larga tipo AK-47, un revólver calibre .38, 21 cartuchos útiles y diversos objetos.

Detenciones tras denuncias ciudadanas

Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, que determinarán su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.

De acuerdo con reportes oficiales, el operativo fue resultado de denuncias ciudadanas realizadas a través de la línea 089, además del trabajo coordinado entre fuerzas de seguridad.

El gobierno estatal señaló que mantiene acciones para recuperar espacios públicos e hizo un llamado a la población a reportar cualquier actividad ilícita que afecte su integridad o patrimonio.

Desde inicios de febrero, autoridades han realizado al menos 11 operativos en el mercado Morelos, con la detención de casi 30 presuntos integrantes de “La Familia Michoacana”.

Comerciantes de la zona han denunciado previamente presuntas extorsiones, señalando que se les exigían pagos de hasta 30 mil pesos para poder trabajar.

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