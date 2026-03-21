Estudiante de Covina recibe la beca Edison de $50,000 para la universidad

Valerie Chávez, estudiante senior de la Northview High School en la ciudad de Covina, se llevó la sorpresa de su vida, ya que sin esperarlo, recibió la noticia de que había ganado la beca Edison Schoolars por $50,000 para ir a la universidad.

Edison International otorga anualmente becas universitarias de $50,000 a 30 estudiantes de último año de preparatoria, con el fin de ayudarles a perseguir su pasión en los campos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería o las matemáticas (STEM) y empoderarlos para generar un impacto significativo en sus comunidades.

“Nos llamaron para que fuéramos a la biblioteca a una reunión; mis compañeros y yo pensábamos que nos iban a pedir nuestras opiniones sobre los diferentes programas de la escuela, nunca imaginé que era para anunciar que me había ganado la beca”, dice Valerie, feliz, casi brincando de la emoción, sin poder aún creerlo.

Valerie Chávez junto a sus padres Vanessa y Guillermo Chávez, y Pedro Pizarro, jefe ejecutivo de Southern California Edison. Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

¿Qué crees que te hizo ganar esta beca?

“Para ser honesta, no siento que hice más que mis compañeros. Todos aplicaron con todo su corazón. Yo puse lo que yo quería hacer en el mundo. Lo vieron, y tal vez eso les gustó”.

Valerie dice que tiene muchos sueños como trabajar en la NASA y en el laboratorio de propulsión de chorro (Jet Propulsion Laboratory) de la ciudad de Pasadena.

“Me gustaría hacer aviones y cohetes, y también formar una asociación STEM en México”.

Para esta estudiante de 17 años, su mayor inspiración han sido sus padres Vanessa y Guillermo Chávez.

“Desde que nací, siempre me han apoyado, siempre diciéndome ‘tú puedes mija’; y cuando me ven estudiando muy tarde por la noche, van y me preguntan ‘¿quieres leche?¿agua?. Siempre están ahí para mí”.

¿Eres muy dedicada?

“Soy medio estudiosa. Me gustan mucho las matemáticas y las ciencias. Son mi pasión”, dice contenta.

Valerie Chávez junto a sus padres Vanessa y Guillermo Chávez. Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

Vanessa Chávez, la madre de Valerie dice que desde pequeña la impulsaron a estudiar, y fue creciendo logrando cosas, a la vez que estudiaba, se divertía, le gusta la música y hacer amigos.

“Ha trabajado muy duro; y quiere estudiar ingeniería astronáutica; la aceptaron en ocho universidades, pero creemos que va a escoger ir a USC (Universidad del Sur de California)”, dice la orgullosa madre.

Valerie es la hija mayor de los Chávez, y tiene una hija menor de diez años.

“Su papá y yo nacimos en la ciudad de México, y las dos hijas nacieron en West Covina”.

La ingeniería astronáutica es una rama de la ingeniería aeroespacial centrada en el diseño, desarrollo, fabricación y operación de vehículos que operan fuera de la atmósfera terrestre, como cohetes, satélites y sondas espaciales.

Valerie recibió la beca de manos de Pedro Pizarro, jefe ejecutivo de Southern California, quien dijo a La Opinión que desde 2006, su programa de becas ha ayudado a alrededor de 850 estudiantes.

“Proporcionamos más de $20 millones de dólares en fondos provenientes de los accionistas, no de las tarifas”.

¿Cuál es el objetivo de estas becas?

“Es una forma de retribuir a nuestra comunidad y ayudar a transformar algunas vidas. Pero también, si pensamos hacia dónde se dirige nuestra industria y el país, necesitamos mucha innovación; por lo tanto, nuestro objetivo es también ayudar a formar a estudiantes talentosos en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas forma parte de la solución”.

Se trata – dijo – de brindar a esas mentes brillantes la educación que necesitan para que puedan salir al mundo y realizar grandes cosas.

¿Qué es lo más importante que toman en cuenta a la hora de decidir a quién entregan una beca?

“Son varios factores. Necesitan tener un buen promedio y desempeño académico en la escuela. Pero también se trata de la historia personal.¿cuáles son sus objetivos? ¿Qué han hecho fuera del aula?”.

Por ejemplo, dijo que en el caso de Valerie: ella fundó el Club de Robótica e Ingeniería de su escuela y es su presidenta.

La estudiante Valerie Chávez y Pedro Pizarro, jefe ejecutivo de Southern California Edison. Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

Pero además, comentó que la estudiante tiene grandes y enormes sueños e ideas sobre qué hacer para proporcionar agua potable a nivel global.

“Vi el video que envió en su solicitud, y en él hablaba sobre México donde existe un verdadero desafío en cuanto al acceso a agua potable en muchísimos pueblos. Así que esas son las cosas que la hicieron especial”.

Recomendó a los estudiantes que compartan sus grandes ideas sobre cómo creen que pueden generar un impacto mediante una formación en ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas, a la hora de aplicar por una beca Edison.

El directivo de Edison dijo que las becas se entregan a estudiantes del último año de secundaria en el sur de California, el territorio donde la compañía imparte servicios, en alrededor de 50,000 millas, donde vive el 40%, unos 15 millones de residentes, de la población de California.

Jonathan Blackmore, superintendente del Unified School District Covina Valley, agradeció a Southern California Edison por tener en cuenta a sus estudiantes y por otorgar esta beca.

“Eventos como este son importantes para nosotros, ya que el arduo trabajo que realizan Valerie —y estudiantes como ella— refleja la excelencia que cultivamos en Covina Valley; ellos son representantes excepcionales tanto de la escuela como del distrito escolar”.

Añadió que es un verdadero honor que la comunidad reconozca a sus estudiantes y ayudarlos a cumplir sus sueños: asistir a la universidad y construir un futuro mejor para sí mismos.

“Así es como una comunidad mejora para todos los que vivimos aquí en Covina”.

Valerie Chávez con la maestra Shane Jackson y otros maestros de la Northview High School. (Araceli Martínez/La Opinión)

El Distrito Escolar Unificado del Valle de Covina tiene 11,500 estudiantes en 16 escuelas, con poco más del 70% latinos.

Dijo que sin lugar a dudas, que uno de los estudiantes reciban la beca Edison anima a los otros.

“Cualquier asistencia, ayuda o beca que nuestros estudiantes puedan obtener para hacer realidad su sueño es especialmente importante para esta comunidad, donde contamos con un gran número de estudiantes de bajos ingresos— y donde, para muchos de ellos, el asistir a la universidad puede significar ser los primeros de su familia en hacerlo”.

Por consiguiente, sostuvo que es importante para el Distrito ayudarlos a materializar sus sueños y ayudarlos a ayudarse a sí mismos, a sus familias y a sus comunidades; en definitiva, a convertirse en mejores ciudadanos del mundo.

Leo Magallón, director de Northview High School, dijo que Valerie es una estudiante, quien siempre se ha desafiado a sí misma en el ámbito académico al cursar las asignaturas más rigurosas que ofrecen.

“En el plano extracurricular, se desempeña como representante de la banda de marcha y del programa musical de la escuela, dedicando varias horas cada día y cada semana para asegurar el éxito tanto suyo como el de su equipo.

“Ella encarna a la perfección la esencia misma de lo que representa Northview. Nuestro lema para este año es El Estándar de Oro, un principio que nos impulsa a prepararnos a fondo cada día.

“Nos aseguramos de cultivar las habilidades, la confianza y la competencia necesarias para enfrentarnos al mundo; asimismo, nos cercioramos de estar plenamente preparados para nuestras presentaciones, a fin de poder demostrar el verdadero talento que albergamos aquí, en el Distrito Escolar Unificado de Covina Valley y en Northview”.

La Northview tiene 1,250 estudiantes, del grado 9 al 12, 90% del alumnado es latino, y 82% de bajos ingresos.

Shana Jackson, maestra de la Preparatoria Northview describió a Valerie como una joven extraordinaria, sumamente brillante y enérgica, pero a la vez amable y compasiva.

“Es muy inteligente y proactiva; siempre busca oportunidades de aprendizaje y crecimiento, así como de estimulación y desarrollo intelectual. Es una persona sumamente intelectual y curiosa, pero también profundamente empática; ama a las personas y se preocupa por ellas”.

Dijo que resulta hermoso ver la manera en que irradia una energía luminosa y alegría a quienes la rodean.

“Tiene talento para la música, las matemáticas y las ciencias; es una joven sumamente equilibrada y, además, humilde. Por todo ello, me encanta trabajar con ella; ha sido, verdaderamente, una alegría”.

En 2021, otra estudiante de Northview High, Jazmine Leyva, ganó una beca Edison.