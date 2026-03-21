“Me alegro de que esté muerto”: Trump sobre la muerte de Robert Mueller

La muerte de Robert Mueller, exdirector del FBI y fiscal especial en la investigación sobre la trama rusa, desató una ola de reacciones tras la reacción de Donald Trump. El mandatario no solo se refirió al fallecimiento, sino que lo celebró públicamente: “Me alegro de que esté muerto. Ya no puede hacer daño a gente inocente”, escribió en su red social.

El mensaje reavivó una de las rivalidades más tensas de la política y es que Mueller fue el encargado de liderar la investigación federal sobre la posible injerencia de Rusia en las elecciones de 2016 y los vínculos con la campaña de Trump. Durante casi dos años, su equipo documentó contactos entre el entorno del entonces candidato y actores rusos, además de detallar intentos del propio Trump por influir en el curso de la investigación.

El informe final, publicado en 2019, no estableció una conspiración criminal directa, pero dejó una frase que marcó el debate político: si los investigadores hubieran tenido certeza de que el presidente no obstruyó la justicia, lo habrían dicho claramente. No fue el caso. Esa ambigüedad alimentó tanto las críticas como la defensa del entonces mandatario.

La relación entre ambos estuvo marcada por ataques constantes; Trump calificó la investigación como una “cacería de brujas” y arremetió repetidamente contra Mueller, quien mantuvo un perfil bajo durante todo el proceso. Aun así, el fiscal especial presentó cargos contra varios colaboradores cercanos del presidente.

Más allá de esa etapa, Mueller dejó una huella profunda en el aparato de seguridad estadounidense. Nombrado por George W. Bush, asumió como director del FBI apenas días antes de los atentados del 11 de septiembre de 2001, y lideró la transformación de la agencia hacia la lucha antiterrorista.

Su muerte, confirmada por su familia en un comunicado, cierra un capítulo clave en la política del país. Pero la reacción de Trump demuestra que el legado de aquella investigación —y sus heridas políticas— sigue abiertas.

Former US Special Counsel Robert Mueller has died. May God bless his family. 🙏🏾 https://t.co/UmdjHbrewU — Rev. Damien Thaddeus Jones (@NobleNegroe) March 21, 2026

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