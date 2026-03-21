Muere Robert Mueller, ex fiscal clave en investigar a Trump sobre “trama rusa” en elecciones de 2016

El exfiscal especial Robert Mueller, reconocido por liderar la investigación sobre lainjerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos, falleció a los 81 años, según confirmó su familia en un comunicado.

“Con profunda tristeza, comunicamos el fallecimiento de Bob el viernes por la noche”, expresó su familia, que también pidió respeto a su privacidad en este momento. Aunque no se detalló la causa exacta de su muerte, se sabía que Mueller había sido diagnosticado con enfermedad de Parkinson años atrás.

Mueller tuvo una de las trayectorias más influyentes dentro del sistema de justicia estadounidense. Fue nombrado director del FBI por George W. Bush en 2001, apenas una semana antes de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Permaneció en el cargo durante 12 años, liderando la agencia en uno de los periodos más complejos en materia de seguridad nacional.

Años más tarde, en 2017, fue designado como fiscal especial para investigar la posible interferencia de Rusia en las elecciones de 2016 y los vínculos con la campaña de Donald Trump. Su informe final, aunque no estableció una conspiración criminal directa, sí documentó múltiples contactos entre el entorno del entonces candidato y actores rusos, además de detallar intentos de obstrucción de la justicia.

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