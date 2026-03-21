Pronóstico del tiempo en Dallas para este sábado 21 de marzo

Junto a esto, la sensación térmica o “temperatura real” que se espera para esta jornada rondará los 91ºF (33ºC) de máxima y 91ºF (33ºC) de mínima. Si te preocupa la exposición al sol, el nivel de rayos UV será poco saludable (sensible) durante el día (nivel 7 en la escala).

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 07:30 h y se marchará a las 19:39 h, lo que significa un total de 12 horas de luz.

Pronóstico de Dallas para mañana

En cuanto al clima en Dallas mañana, las previsiones indican que habrá cielos despejados. Las temperaturas variarán entre los 63 y los 95 grados Fahrenheit (17 y 35 grados Celsius).

Clima en Dallas para los próximos 7 días

Si quieres adelantarte y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas para los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas en Texas cambian día a día, por lo que te recomendamos revisar a diario nuestro sitio.

Temperatura promedio en Dallas

Los tiempos de calor en la ciudad duran 3.4 meses, entre junio y septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. Agosto es sin duda el mes más caluroso para la ciudad, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.

En cambio, la temporada fresca dura de nuevo tres meses, en un invierno entre noviembre y febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes con menores temperaturas Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.

Por último, respecto a la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos reportan abril y octubre como época más lluviosa, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.

Mayo es el mes comprendido en este periodo con más lluvias, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. Por el contrairo, la temporada seca dura 5.5 meses, de octubre a abril. El mes con menos precipitaciones en Dallas es enero.

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