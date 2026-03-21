Saleh Mohammadi, luchador de 19 años que fue ejecutado por el Poder Judicial Iraní

Las autoridades iraníes anunciaron este jueves las tres primeras ejecuciones de presos condenados por su participación en las protestas de enero, en las que supuestamente mataron a dos agentes de seguridad. Entre los ejecutados estaba un joven luchador de 19 años.

“Los tres condenados fueron ahorcados en la ciudad de Qom tras ser declarados culpables de asesinato y de llevar a cabo acciones operativas en favor de Israel y Estados Unidos”, informó la agencia Mizan, del Poder Judicial iraní.

19 year old Iranian wrestling champion Saleh Mohammadi was just publicly executed for protesting against the Islamic Regime.



So, to all liberal Westerners:



Watch and learn.



This is what it’s like to ACTUALLY live in a nation with no free speech. pic.twitter.com/oh9fmyVNsJ — Samantha Smith (@SamanthaTaghoy) March 19, 2026

Los ejecutados han sido identificados como Mehdi Ghasemi, Saleh Mohammadi y Saeid Davudi y fueron sentenciados a muerte por el delito de moharebeh (enemistad contra Dios), concepto legal utilizado para castigar delitos contra la seguridad pública, el islam y el espionaje.

Entre los ejecutados destaca Saleh Mohammadi, joven campeón de lucha de tan solo 19 años. Mohammadi había participado en varias competiciones internacionales. El joven atleta fue sentenciado tras haber realizado confesiones bajo tortura.

Según Mizan, las ejecuciones se produjeron después de que el Tribunal Supremo confirmara las sentencias y de que “se completaran los procedimientos legales, en presencia de abogados defensores”.

De acuerdo con las autoridades, los hechos se remontan al 8 de enero, cuando los acusados atacaron con armas blancas a dos agentes de seguridad en dos puntos de la ciudad de Qom (norte), causándoles la muerte.

Iran executes 19-year-old champion wrestler Saleh Mohammadi, two others in horrific public hangings https://t.co/HrD6jL8AdD pic.twitter.com/0TJH2X04Nq — New York Post (@nypost) March 19, 2026

Las autoridades señalaron que los tres fueron detenidos en operaciones de seguridad e inteligencia y que confesaron los hechos durante las distintas fases del proceso judicial, además de reconstruir detalladamente el crimen.

Las protestas antigubernamentales de enero, que pedían el fin de la República Islámica, fueron apagadas tras una brutal represión que causó la muerte de 3.117 personas, según el balance oficial, aunque organizaciones de derechos humanos como la opositora HRANA, con sede en EE.UU., situaron la cifra en más de 7.000 y continúan verificando otros 11.000 casos, mientras estiman 53.000 detenidos. EFE

Además, durante 2025 Irán ejecutó a 1.500 personas, según datos de la ONU, lo que representa un aumento del 50 % de ahorcados respecto al año anterior.

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