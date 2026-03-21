Shia LaBeouf protagonizó un altercado con la policía frente a su casa en Nueva Orleans

El actor Shia LaBeouf, de 39 años, sumó un nuevo episodio a su historial de conflictos públicos tras protagonizar un acalorado intercambio con oficiales de policía frente a su residencia en Nueva Orleans este viernes.

El incidente ocurrió apenas semanas después de haber sido arrestado durante las festividades de Mardi Gras en la misma ciudad.

Según reportes de Page Six, el altercado comenzó cuando agentes de la policía de Nueva Orleans se presentaron en la propiedad del actor. Aunque los motivos exactos de la presencia policial no han sido totalmente esclarecidos, testigos captaron el momento en que un LaBeouf visiblemente alterado confrontaba a los oficiales en la acera.

En las imágenes, se observa al protagonista de “Transformers” gesticular de manera agresiva y elevar la voz mientras cuestionaba la autoridad de los agentes.

Fuentes presentes en el lugar indicaron a Page Six que la discusión duró varios minutos antes de que la situación lograra apaciguarse sin que se produjeran nuevos arrestos en ese momento.

Este nuevo roce con la ley llega en un momento crítico para el actor. El pasado 17 de febrero, LaBeouf fue detenido tras una pelea en el establecimiento “R Bar” del barrio Marigny, donde fue acusado de dos cargos de agresión simple y el uso de insultos homofóbicos.

Como resultado de ese arresto, una jueza le ordenó someterse a un tratamiento obligatorio por abuso de sustancias y pruebas de drogas semanales, tras determinar que el actor no parecía comprender la gravedad de sus acciones.

A pesar de haber expresado recientemente en una entrevista su arrepentimiento por el incidente de febrero, atribuyéndolo a un “complejo de hombre pequeño” y problemas de ego, este nuevo enfrentamiento pone en duda su estabilidad y el avance de su rehabilitación.

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