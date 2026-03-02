Shia LaBeouf no tiene interés en ir a rehabilitación tras su arresto

Apenas pocos días después de protagonizar un altercado que terminó en su detención en Nueva Orleans, Shia LaBeouf decidió hablar sobre lo ocurrido.

En una reciente entrevista con el canal de YouTube Channel 5, conducida por Andrew Callaghan, el protagonista de Transformers dejó claro que no tiene intención de ingresar nuevamente a un centro de tratamiento de adicciones, a pesar de las recomendaciones tras su comportamiento errático durante el carnaval de Nueva Orleans.

“¿Eso significa que tengo que volver a rehabilitación? No me interesa. No creo que mis respuestas estén ahí”, afirmó el actor de 39 años.

LaBeouf, quien ha pasado por procesos de desintoxicación en el pasado, fue enfático al señalar que, en su opinión, el alcohol no es la raíz de sus problemas.

“No creo que tenga un problema con la bebida. Creo que tengo un problema diferente… un complejo de hombre pequeño. Tiene que ver más con la ira y el ego”, dijo.

El incidente ocurrió el pasado 17 de febrero, cuando LaBeouf fue arrestado por dos cargos de agresión simple tras presuntamente confrontar a asistentes al desfile de Mardi Gras. Testigos describieron al actor como “errático” y circularon videos donde se le veía alterado y sin camisa en la vía pública.

Pese a admitir que su comportamiento fue una “tontería” y asumir la responsabilidad total de sus actos, su postura choca con la visión del sistema judicial.

Recientemente, una jueza en Nueva Orleans ordenó al actor someterse a rehabilitación obligatoria y pruebas de detección de sustancias, señalando que el tribunal no cree que el intérprete comprenda la gravedad de sus acciones.

