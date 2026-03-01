Shia LaBeouf fue arrestado en Nueva Orleans

El actor Shia LaBeouf, de 39 años, volvió a ser arrestado este sábado en Nueva Orleans, luego de que las autoridades emitieran una nueva orden de captura en su contra. Este segundo arresto en menos de dos semanas suma un tercer cargo de agresión simple a su ya complicada situación legal en la ciudad.

De acuerdo con TMZ, el protagonista de Transformers se entregó voluntariamente en la cárcel de la parroquia de Orleans el sábado por la tarde, tras enterarse de la nueva orden judicial emitida el viernes.

Según los registros judiciales, este nuevo cargo está vinculado a la misma pelea ocurrida la madrugada del 17 de febrero, durante las celebraciones de Mardi Gras, en el establecimiento “R Bar” del barrio de Marigny.

En el incidente original, LaBeouf fue acusado de golpear a dos hombres y proferir insultos homofóbicos tras ser expulsado del bar por su comportamiento agresivo. Sin embargo, una tercera presunta víctima presentó una denuncia posterior, alegando que el actor también le propinó un cabezazo durante la riña, lo que motivó la nueva orden de aprehensión.

La abogada del actor, Sarah Chervinsky, criticó la dureza del proceso, señalando que “ninguna persona común sería encarcelada dos veces por un incidente de falta menor”.

No obstante, la jueza Simone Levine ya había expresado su preocupación por la seguridad de la comunidad, especialmente tras los reportes de que LaBeouf dirigió ataques verbales hacia personas de la comunidad LGBTQ+.

Como parte de las condiciones de su libertad bajo fianza, que fue fijada en 100,000 dólares el pasado jueves, el actor tiene prohibido consumir alcohol, debe someterse a pruebas de detección de drogas semanales y ha sido ordenado a ingresar en un programa de rehabilitación.

LaBeouf, quien ha hablado públicamente sobre sus problemas de sobriedad en el pasado, deberá comparecer nuevamente ante el tribunal en marzo.

