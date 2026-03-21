Stellan Skarsgård lanza contundente reflexión sobre los Premios Oscar y la fama

A solo unos días de llevarse a cabo la gala de los Premios Oscar 2026, donde el actor sueco Stellan Skarsgård estuvo nominado en la categoría “Mejor Actor de Reparto”, han salido a la luz unas declaraciones en las que el artista asegura no necesitar de ninguna estatuilla para sentirse validado en su profesión.

En entrevista con la revista Esquire, el famoso se sinceró como nunca antes sobre su postura ante las premiaciones en Hollywood, así como la experiencia que ha logrado adquirir durante sus más de 50 años de trayectoria artística.

Sobre su nominación y derrota ante Sean Penn en la 98.ª edición de los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, Stellan Skarsgård confesó sentirse en paz con la decisión de los miembros, pues desde su perspectiva, una estatuilla no determina el valor de su trabajo.

“Llevo 73 años sin un Oscar. He trabajado mucho, he tenido una carrera y todo va de maravilla, así que no es tan importante para mí ganar el premio. ¡Pero sí que es importante para la película, por supuesto!”, compartió ante la reconocida revista.

Pese a esta forma de pensar, es consciente de la visibilidad que este tipo de honores aporta a los proyectos cinematográficos, especialmente en un mercado tan competitivo como el que se vive hoy en día.

“¿Cómo demonios vas a conseguir que la gente la vea? Así que nuestras cuatro nominaciones a mejor actor y actriz significan mucho. Y la nominación a mejor director… tuvimos nueve nominaciones”, dijo haciendo referencia al gran recibimiento que la crítica le dio a la cinta “Sentimental Value”, protagonizada junto a Renate Reinsve.

Durante la exclusiva charla, que tuvo lugar en el Chateau Marmont en West Hollywood, Stellan Skarsgård se mostró reflexivo sobre el concepto de Hollywood. A su parecer, el éxito en el séptimo arte no depende de la fama ni de la cantidad de premios que se obtienen, sino de la calidad de los vínculos y el aprendizaje que se consigue a través de cada proyecto.

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