Michael B Jordan se lleva el Oscar a Mejor Actor por la cinta “Sinners”

“Dios es bueno”, dijo Michael B. Jordan al recibir su primer Premio Oscar, en la categoría de Mejor Actor, por su papel en la cinta “Sinners”. El actor le dio vida a dos personajes en este proyecto, “Smoke” y “Stack”. Esta es la primera nominación del protagonista de la cinta “Creed”, del año 2015.

“Estoy aquí por todos aquellos que estuvieron aquí antes de mí, Denzel Washington… “Will Smith”, dijo Jordan, rindiéndole honores a quienes honores merecen.

Desde el momento en el que se anunció la nominación, B. Jordan se convirtió en uno de los grandes favoritos dentro de esta categoría. En la sala de prensa de la entrega de Premios Óscar, la victoria de Michael recibió una ovación por parte de la prensa especializada.

Qué podemos decir de la cinta “Sinners”

La cinta está catalogada en la categoría de suspenso y terror, por partes iguales. La historia como tal nos presenta un escenario particular en Misisipi, en los años 30. Ahí conocemos a dos particulares hermanos, gemelos.

Dos hombres que llegan con la intención de seguir incrementando su poder, influencia y fortuna… Sin embargo, terminan enfrentándose a un problema sobrenatural: vampiros.

Estos eran los nominados en la categoría de Mejor Actor:

Timothée Chalamet (“Marty Mauser” in Marty Supreme).

Leonardo DiCaprio (“Bob” in One Battle after Another)

Ethan Hawke (“Lorenz Hart” in Blue Moon)

Michael B. Jordan (“Smoke” and “Stack” in Sinners)

Wagner Moura (“Armando,” “Marcelo Alves” and “Adult Fernando” in The Secret Agent)

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