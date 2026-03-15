Jessie Buckley se lleva el Oscar a Mejor Actriz por la cinta “Hamnet”

“Muchas, muchísimas gracias. Gracias a todas las mujeres con las que compartí categoría. Todas me han inspirado y espero poder trabajar con todas ustedes algún día”, dijo Jessie Buckley al recibir su Premio Oscar en la categoría de Mejor Actriz por su papel de Agnes en la cinta “Agnes”.

“Hoy es el Día de la Madre en el Reino Unido, así que quiero dedicarle este premio al hermoso caos del corazón de una madre”, dice Buckley. “Gracias por reconocer mi trabajo en este increíble personaje”, dijo una afectada Jessie Buckley.

Sobre “Hamnet”…

Este es un filme dirigido por Chloé Zhao. En esta producción conocemos la historia de Agnes, la esposa de William Shakespeare. Nos encontramos con ella y todo lo que le toca vivir a raíz del fallecimiento de su hijo de 11 años, Hamnet, en la Inglaterra del siglo XVI.

La belleza de esta producción es lo bien que nos permite centrarnos en el sentimiento de la pérdida, la maternidad misma y cómo el dolor impacta a una familia. Historia que después inspira la creación de la obra “Hamlet”.

Ellas eran las nominadas en esta categoría de Mejor Actriz:

Elle Fanning (“Rachel Kemp” in Sentimental Value).

Inga Ibsdotter Lilleaas (“Agnes Borg Pettersen” in Sentimental Value).

Amy Madigan (“Gladys” in Weapons).

Wunmi Mosaku (“Annie” in Sinners).

Teyana Taylor (“Perfidia” in One Battle after Another).

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