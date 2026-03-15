La batalla ganada de Paul Thomas Anderson 

HOLLYWOOD, CA – Los Oscars acostumbran a darnos alguna sorpresa. Pero no este año.

Paul Thomas Anderson fue el gran triunfador de la noche, tal como se esperaba. Después de 13 nominaciones y películas como “Magnolia”, “Boogie Nights” o “There Will Be Blood”, ha tenido que ser “One Battle After Another” la que le diera sus primeros Premios Oscar a los 55 años.

La película protagonizada por Leonardo DiCaprio ganó Mejor Película y cinco premios más, incluidos Mejor Director y Mejor Guion Adaptado, ambos para Anderson.

Pero dentro del Dolby Theater la película más aplaudida fue “Sinners”, que recibió cuatro galardones. Cada mención a esta fantasía de vampiros en la época de Jim Crow era recibida con gritos y aplausos, especialmente cuando Michael B. Jordan ganó Mejor Actor y Ryan Coogler ganó Mejor Guion Original. Para este último fue la primera estatuilla después de cinco nominaciones.

Michael B. Jordan se llevó a estatuilla a Mejor Actor en la ceremonia realizada en Los Ángeles. Crédito: AP

Brasil no logró repetir como país ganador a Mejor Película Internacional. “The Secret Agent” de Kleber Mendonça Filho, protagonizada por Wagner Moura, cedió ante el empuje de la noruega “Sentimental Value”.

Zoe Saldaña entregó el primer Óscar

El primer premio de la noche fue el de Mejor Actriz de Reparto, que fue para Amy Madigan por “Weapons”, que lo recibió de manos de Zoe Saldaña, ganadora un año antes por “Emilia Pérez”.

Sean Penn, que no acudió a la gala, ganó Mejor Actor de Reparto por “One Battle After Another”. El premio a Mejor Actriz fue para Jessie Buckley por “Hamnet”, que lo dedicó al “precioso caos del corazón de una madre” en el Día de la Madre en su Reino Unido natal.

Jessie Buckley recibió el Premio a Mejor Actriz por su papel en “Hamnet”. Crédito: AP

“K-pop Demon Hunters” ganó Mejor Película Animada y Mejor Canción con “Golden”, cuya interpretación con un espectáculo de telas voladoras doradas fue el momento más vistoso de la noche junto a la interpretación de “I Lied to You” de “Sinners”.

El primer Oscar a Dirección de Casting de la historia fue para Cassandra Kulukundis por “One Battle After Another”, quien lo dedicó a todos los directores de casting que nunca tuvieron la oportunidad ni siquiera de tener su nombre en los créditos de una película, y a la Academia por incluir esta nueva categoría.

De las risas a las lágrimas

La situación más curiosa de la noche fue el empate en la categoría a Mejor Corto, en la que ganaron “The Singers” y “Two People Exchanging Saliva”. Fue solo la tercera vez que se dio un empate en la historia de los premios.

Y el más emotivo fue el homenaje a Rob Reiner y su esposa Michele Singer, que presentó Billy Crystal como introducción al “In Memorian” de este año. Entre los desparecidos se citó a Diane Keaton, Claudia Cardinale, Val Kilmer, Robert Duvall y Catherine O’Hara. El cierre a los homenajes lo puso Barbra Streisand, que rememoró la carrera de Robert Redford.

Sin Oscars para los latinos

Acostumbrados a ver a directores y artistas hispanos llevarse alguno de los premios, este año los pocos latinos que aspiraban a un premio —Benicio del Toro por “One Battle After Another”, el director de la española “Sirat” Oliver Laxe, la productora mexicana de la película animada “Little Amélie or the Character of Rain” Nidia Santiago y Guillermo del Toro por “Frankenstein”— se fueron de vacío. Aunque el cineasta mexicano celebró los premios de Mejor Diseño de Producción, Mejor Vestuario y Mejor Maquillaje y Peluquería que se llevó su película sobre el clásico monstruo.

Un chiste en español de Conan O’Brien

La 98.ª edición de los premios de la Academia del Cine se celebró un año más en el Dolby Theatre de Hollywood Boulevard con la asistencia de 3,300 invitados y extremas medidas de seguridad, reforzadas por la guerra que Estados Unidos libra contra Irán.

Conan O’Brien repitió como anfitrión y fue recibido con una ovación en pie después de un montaje en que, disfrazado del personaje de Gladys en “Weapons” y seguido por niños corriendo, pasó por escenas de todos los films nominados.

I needed almost no makeup to play Aunt Gladys. #OSCARS pic.twitter.com/nBaxh7aZnP — Conan O'Brien (@ConanOBrien) March 15, 2026

En el monólogo inicial O’Brien incluyó chistes políticos, algo que no acostumbra a hacer, con referencias a los documentos de Epstein y a Donald Trump -sin mencionarlo-.

El presentador hizo también un chiste saludando en español a los televidentes de España, Argentina… y Los Ángeles: “Hola. Soy Conan O’Brien. Es un honor darles la bienvenida a los Oscars”.

Después se puso serio para abordar la guerra y recordó que entre los nominados a los Oscars están representados 31 países de seis continentes, llamando a una noche de unidad.

Pero el resto de la noche, los ganadores y presentadores apenas hicieron referencias a la situación política, excepto el español Javier Bardem, que antes de presentar el premio a Mejor Película Internacional junto a Priyanka Chopra sentenció: “No to war. And Free Palestine”.

Sigue leyendo:

• Lista completa: ¡Estos son los ganadores de los Premios Oscar 2026!

• Sean Penn se alza con el Óscar a Mejor Actor de Reparto por “One Battle after Another”

• Amy Madigan se lleva el Óscar en la categoría de Mejor Actriz de Reparto por “Weapons”