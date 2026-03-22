Houston: pronóstico del tiempo para este domingo 22 de marzo

El clima en Houston, Texas, para este domingo 22 de marzo contarácon nubes escasas en el cielo. Según la última información del parte meteorológico de AccuWeather, la temperatura ascenderá hasta los 86 grados Fahrenheit (30ºC) de máxima durante el día, mientras que a la noche se registrará la temperatura más baja, con 61 grados Fahrenheit (16ºC) de mínima.

La sensación térmica, esto es, “temperatura real” rondará los 86ºF (30ºC) de máxima y 86ºF (30ºC) de mínima.

En esta época del año en Houston, el amanecer se producirá a las 07:23 h, mientras que el atardecer lo tendremos a las 19:34 h. Las ráfagas de viento alcanzarán los 11.18 mph de máxima en el día y los 8.08 mph por la noche.

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¿Cómo es el clima en Houston?

El clima de Houston, Texas, tiene una serie de particularidades que lo convierten en un lugar muy especial. Para empezar, sus veranos son cálidos y sus inviernos suaves, con sol casi todo el año, por lo que el clima de la ciudad es habitualmente agradable. No obstante, todo hay que decirlo es una ciudad en riesgo de sufrir catástrofes naturales, mayormente durante el periodo de huracanes.

La media de temperatura en Houston varía entre los 49 °F (9 °C) en invierno y los 90 °F (32 °C) en verano. Los meses más cálidos que mencionamos son junio, julio y agosto y los más fríos diciembre, enero y febrero. Además, la ciudad suele recibir unas 39 pulgadas de lluvia al año.

Humedad y calidad del aire en Houston

Al estar próxima al Golfo de México, la humedad de Houston tiende a ser alta. Concretamente, su humedad relativa oscila entre el 50 y el 90%, lo que afecta la temperatura y a que esta se perciba más lata de lo que es en realidad.

La calidad del aire de Houston suele ser buena, aunque a menudo podría verse afectada por la contaminación de las fábricas e industrias de refinería de la ciudad. Por desgracia, la ciudad también presenta valores altos de ozono durante los meses de verano, lo que no es beneficioso para las personas con problemas respiratorios.

Catástrofes naturales en Houston

Como mencionamos, Houston es propensa a experimentar catástrofes naturales, como huracanes e inundaciones. Los huracanes son una potencial amenaza para la ciudad y y éstos pueden provocar importantes daños e incluso pérdidas de vidas humanas. Asimismo, la ciudad también tiene riesgo de inundaciones debido a su proximidad al Golfo de México y a sus zonas bajas.

Finalmente, Houston también corre el riesgo de sufrir tornados, aunque con menor frecuencia que los huracanes o las inundaciones. Los tornados pueden causar daños materiales e incluso provocar víctimas mortales. Es importante estar preparado para cualquier catástrofe natural que pueda afectar a la ciudadpara lo cual existen protocolos de actuación para prevenir daños mayores.

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