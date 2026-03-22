Mujer muere en pleno vuelo de British Airways y su cuerpo permanece más de 13 horas en el avión

Una pasajera de unos 60 años falleció durante un vuelo de larga distancia de British Airways entre Hong Kong y Londres. La tripulación continuó el trayecto y el cuerpo permaneció a bordo durante más de 13 horas, generando conmoción entre los pasajeros.

El hecho ocurrió en el vuelo BA32, que cubría la ruta entre Hong Kong y Londres, operado por un Airbus A350-1000.

Fallecimiento ocurrió poco después del despegue

Según reportes citados por el medio The Sun, la mujer, de aproximadamente 60 años, sufrió una emergencia médica y falleció alrededor de una hora después de iniciado el vuelo.

A pesar de la situación, la tripulación decidió continuar el trayecto hasta el aeropuerto de Heathrow, en lugar de realizar un aterrizaje de emergencia.

Fuentes citadas indicaron que, en estos casos, si el pasajero ya ha fallecido, no siempre se considera una emergencia que obligue a desviar el vuelo.

Cuerpo fue trasladado a la parte trasera del avión

Ante la situación, la tripulación habría evaluado distintas opciones para manejar el cuerpo durante el resto del vuelo.

Finalmente, el cadáver fue envuelto y trasladado a una zona de la cocina trasera del avión, donde permaneció durante varias horas hasta el aterrizaje.

Algunos pasajeros reportaron posteriormente olores desagradables en esa área, lo que aumentó la incomodidad durante el viaje.

El incidente habría causado impacto emocional tanto en los pasajeros como en la tripulación, especialmente en la familia de la mujer fallecida, que se encontraba a bordo.

Tras el aterrizaje en Londres, las autoridades solicitaron a los 331 pasajeros permanecer en sus asientos durante aproximadamente 45 minutos mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Aerolínea defiende actuación de la tripulación

En un comunicado, British Airways expresó sus condolencias a los familiares de la pasajera y aseguró que se siguieron todos los protocolos establecidos.

“Lamentablemente, un pasajero falleció a bordo… se siguieron todos los procedimientos correctamente”, indicó la aerolínea.

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