Ni suscripciones ni pagos: este teléfono de hace 10 años te ofrece almacenamiento en la nube infinito

Quedarse sin espacio en la cuenta de Google se ha vuelto un problema bastante común, sobre todo porque los 15 GB gratuitos se comparten entre servicios como Gmail, Drive y Fotos. Cuando llega la temida notificación de almacenamiento lleno, la mayoría de los usuarios asume que su única salida es sacar la tarjeta de crédito.

Lo interesante es que todavía existe un viejo teléfono que conserva una ventaja histórica y que, bien usada, puede ayudarte a proteger tus recuerdos sin pagar una suscripción mensual. Lo que pocos recuerdan es que el Pixel XL de primera generación todavía guarda un as bajo la manga para saltarse ese límite.

Por qué el Pixel XL original todavía interesa en 2026

Para entender por qué este dispositivo sigue siendo relevante, hay que viajar al año 2016. En aquel momento, la compañía del buscador lanzó sus primeros teléfonos premium para competir frente a frente en el mercado móvil. Para convencer a los usuarios de cambiar de marca, Google hizo una promesa espectacular: los compradores de estos primeros equipos tendrían copias de seguridad ilimitadas de fotos y videos en calidad original para toda la vida.

Lo importante aquí es entender el detalle que muchos pasan por alto. No se trata de almacenamiento infinito para cualquier archivo en Google Drive, sino exclusivamente para el contenido multimedia que pase por la aplicación de Google Fotos desde ese dispositivo en concreto. Ese matiz cambia por completo la historia, porque evita caer en expectativas falsas, pero sigue siendo una ventaja enorme para cualquiera que acumule miles de imágenes y clips en su celular.

La razón por la que este teléfono sigue despertando tanto interés una década después de su lanzamiento es muy simple. Mientras la inmensa mayoría de usuarios depende de su cuota gratuita o termina pagando planes para ampliar su espacio, este modelo mantiene una condición especial que no caduca y que no se repitió en generaciones posteriores con la misma libertad. Fue una estrategia comercial agresiva en su época que hoy se ha convertido en una herramienta invaluable para ahorrar dinero.

Cómo usar un Pixel XL viejo para subir fotos y videos a Google Fotos

Aquí viene la parte más inteligente de este método. No necesitas volver a vivir en el pasado ni usar este equipo anticuado como tu celular principal para aprovechar el beneficio. La estrategia consiste en convertir el Pixel XL en un puente de transferencia para tu biblioteca multimedia actual.

El proceso en tu día a día es bastante fluido. Tú sigues tomando fotos espectaculares y grabando videos en alta resolución con tu smartphone moderno, ya sea el último iPhone o el Android más potente del mercado. Luego, mediante aplicaciones de transferencia inalámbrica, Bluetooth o un simple cable, pasas esos archivos a la memoria interna del teléfono de Google antiguo.

La clave del éxito radica en que los archivos se suban desde el Pixel XL original con la copia de seguridad activada. Según las políticas históricas de la empresa, todo lo que se sincronice desde ese hardware específico hacia Google Fotos no consumirá ni un solo megabyte de tu almacenamiento general. Dicho en palabras simples, el teléfono funciona como un pasaporte gratuito hacia los servidores de la nube.

Este método resulta especialmente rentable para periodistas, creadores de contenido o personas que graban mucho material. Si produces videos para redes sociales o simplemente no quieres seguir borrando recuerdos cada vez que el celular te avisa que está lleno, tener este dispositivo dedicado exclusivamente a sincronizar archivos sale mucho más barato a largo plazo.

Qué revisar antes de comprar un Pixel XL en eBay o Marketplace

Si quieres aplicar este truco hoy mismo, la ruta más directa es comprar un Pixel XL de segunda mano en plataformas de internet. Afortunadamente, los precios de estos equipos usados suelen ser bastante bajos en comparación con lo que gastarías acumulando años de suscripciones en la nube.

A la hora de buscar tu dispositivo, lo más importante es que no te obsesiones con el estado estético. No necesitas un teléfono inmaculado ni con una batería que dure todo el día. Para que el truco funcione, basta con conseguir un equipo que encienda, se conecte a Wi-Fi y permita abrir Google Fotos sin problemas de software. Un teléfono con rayones o con la pantalla astillada servirá perfectamente si sus componentes internos funcionan bien.

Antes de cerrar la compra, asegúrate de verificar un par de detalles vitales. Primero, confirma con el vendedor que se trata exactamente del modelo lanzado en 2016 y no de un Pixel 2 o 3, ya que las políticas de almacenamiento cambiaron drásticamente para esos modelos posteriores. Segundo, asegúrate de que el equipo no tenga ningún tipo de bloqueo de cuenta, porque necesitarás iniciar sesión con tu propio correo.

Una vez que lo tengas en casa, el mantenimiento es prácticamente nulo. Lo ideal es dejarlo conectado a un cargador en un rincón de tu escritorio, enlazado a tu red Wi-Fi doméstica. Así tendrás tu propia estación de copias de seguridad automatizada. Es una forma brillante de aprovechar una vieja promesa tecnológica para resolver un problema muy actual, manteniendo tu billetera cerrada y tus recuerdos seguros a máxima calidad.

Sigue leyendo:

• El truco secreto para tener almacenamiento infinito en la nube sin pagar un solo dólar

• Convierte tu laptop vieja en una nube privada y olvídate de pagar por almacenamiento

• Cinco plataformas que te ofrecen almacenamiento gratuito en la nube