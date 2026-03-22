Powerball Double Play en vivo: números ganadores del sábado 21 de marzo de 2026

Este sábado se realizó una nueva edición del sorteo de Powerball Double Play del 21 de marzo de 2026, con una bolsa total con un premio en efectivo de $10 millones de dólares. Más abajo te mostramos el resultado del último sorteo: descubre los números afortunados de Powerball Double Play:

Números ganadores:

9 29 34 48 58 4

¿Cómo debes jugar el Powerball Double Play?

Double Play es un sorteo que proporicona una segunda oportunidad a los jugadores de Powerball. Puedes usar tus números de Powerball en un sorteo distinto, cuyo premio máximo en efectivo es de $10 millones de dólares.

Para jugar en él, debes anotar la función Double Play en tu boleto de Powerball y solo tendrás que pagar $1 dólar adicional por jugada.

Además, los boletos de Powerball que incluyen la función Double Play pueden aspirar a ganar premios en los dos sorteos.

¿Cómo obtienes tu premio?

Como sucede con Powerball, los premios de Double Play deben reclamarse en el estado donde fue comprado el boleto agraciado. Los jugadores generalmente sí pueden reclamar un premio de hasta $600 dólares en cualquier lugar autorizado a vender lotería del lugar del país donde hayan adquirido el boleto.

Los premios que superan los $600 dólares se pueden reclamar en la sede principal de lotería en cada caso. También hay algunos establecimientos autorizados, que podrás averiguar rápidamente según corresponda.

¿De cuánto tiempo dispongo para canjear mi boleto premiado? Aproximadamente, entre 90 días y un año, según las restricciones de la jurisdicción en que se hubiera vendido el boleto. La fecha de vencimiento suele estar en la parte de atrás del boleto. Si la fecha de vencimiento no figurara en la lista, deberás consultarlo con la lotería de tu estado.

¿Cuándo se juega el Double Play de Powerball?

Los juegos de Double Play tienen lugar tres días a la semana, concretamente lunes, miércoles y sábados, justo después del sorteo de Powerball.

Premio:

$10 millones de dólares

Próximo juego:

Powerball Double Play realizará su siguiente juego el martes 24 de marzo

Resultados de otros sorteos de la lotería: