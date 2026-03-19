Powerball Double Play en vivo : resultados y ganadores del miércoles 18 de marzo de 2026

Hoy miércoles tuvo lugar una nueva edición del sorteo de Powerball Double Play del 18 de marzo de 2026, con una bolsa total con un valor en efectivo de $10 millones de dólares. Más abajo te mostramos el resultado del último sorteo: descubre los números premiados de Powerball Double Play:

Números ganadores:

9 13 25 26 46 23

¿Cómo debes jugar el Powerball Double Play?

Double Play es un sorteo que aporta una segunda oportunidad a los jugadores de Powerball. Puedes jugar con tus números de Powerball en un sorteo aparte, cuyo premio máximo en efectivo es de $10 millones de dólares.

Para poder participar, debes anotar la función Double Play a tu boleto de Powerball pagando $1 dólar adicional por jugada.

Los boletos de Powerball que incluyen la función Double Play pueden ganar premios en los dos sorteos.

¿Cómo obtienes tu premio?

De la misma forma que Powerball, los premios de Double Play se reclamarán en el estado donde fue comprado el boleto ganador. Los jugadores generalmente podrán reclamar un premio de hasta $600 dólares en cualquier lugar autorizado a vender lotería del lugar geográfico donde hayan conseguido el boleto.

Los premios superiores a $600 dólares pueden reclamarse en la sede principal de lotería en cada caso. No obstante, hay algunos establecimientos autorizados,, cuya dirección debe consultarse debidamente según corresponda.

Dispones de entre 90 días y un añ para solicitar el canjeo de tu premio, según las restricciones de la jurisdicción en que se haya vendido el boleto. La fecha de vencimiento suele aparecer en el reverso del boleto. Si la fecha de vencimiento no apareciera en la lista, consúltalo con la lotería de tu estado.

¿Cuándo se juega el Double Play de Powerball?

Los juegos de Double Play tienen lugar tres días a la semana, concretamente lunes, miércoles y sábados, inmediatamente después que el sorteo de Powerball.

Premio:

$10 millones de dólares

Próximo juego:

Powerball Double Play continuará con su siguiente juego el sábado 21 de marzo

Resultados de otros sorteos de la lotería: